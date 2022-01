Yolanda Díaz afirma que sería "surrealista" que Garzón dimitiera

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha apuntado este miércoles que sería "surrealista" que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, tuviera que dimitir y ha recordado que durante su trayectoria en el Gobierno ha apoyado a ministros socialistas "ante posiciones muy duras de la oposición".

"Sería surrealista que un ministro que está cumpliendo con el acuerdo de Gobierno y con la ciencia tuviera que dar algún paso", ha asegurado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, al ser preguntada acerca de si el titular de Consumo debería dimitir.

Díaz ha trasladado que no es necesario que diga que respalda al ministro Garzón porque ha defendido "lo que el Gobierno en sus documentos públicos expone a la ciudadanía" y que señalan que el Ejecutivo apuesta por un modelo de ganadería "extensiva y sostenible".

"No voy a dar nombres de los ministros a los que, ante posiciones muy duras de la oposición siempre he estado al lado de ellos", ha enfatizado la responsable de Trabajo. "Esos ministros saben de qué hablo, mi estilo quizás es otro", ha aseverado. En esta clave, ha apostillado que "a veces" defiende "muchas cosas que no comparte" porque es "una demócrata.

"La ciudadanía se merece respeto, debates serenos, conocer las diferencias que podamos tener las fuerzas políticas, pero sabiendo que la ciudadanía es muy consciente de lo que pasa", ha sostenido la ministra.

Por último, ha señalado que aunque existan elecciones en Castilla y León "no hay ninguna razón" para generar "un ruido que la ciudadanía no se merece".