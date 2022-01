El PNV pone pie en pared ante Sánchez por el IMV y los convenios

La relación entre el PNV y el Gobierno español de Pedro Sánchez es una montaña rusa. Y vuelve a atravesar por un momento bajo. El pinchazo lo ha provocado, por un lado, la marcha atrás que ha dado el ministro Escrivá en el acuerdo para transferir la gestión del Ingreso Mínimo Vital a Euskadi, porque ahora plantea que sea una transferencia temporal. Por otro lado, preocupa la cerrazón de Sánchez a la hora de incorporar cambios en la reforma laboral que ha pactado con la patronal y los sindicatos CCOO y UGT, lo que supone dejar fuera de juego el blindaje de los convenios vascos frente a los estatales.



El PNV ha ratificado este martes su compromiso con la estabilidad y se ha resistido a tensionar en exceso estas conversaciones, pero dio un golpe sobre la mesa para avisar de que la actitud del Gobierno español sobre la reforma laboral y sobre el IMV "dificulta mucho la relación de confianza".





El aviso lo lanzó la diputada Josune Gorospe en Onda Vasca, quien concretó, como ya informó este periódico, que el PNV votará en contra de la reforma laboral si no se blinda la prevalencia de los convenios vascos sobre los estatales. Sánchez podría estar haciendo el cálculo de que el apoyo de Ciudadanos a la reforma laboral puede ayudarlo a convalidarla sin mover un dedo, aunque este partido ha pedido cambios. Además, más allá de esa votación en concreto, el aviso del PNV proviene de un grupo que tiene un acuerdo de investidura. Tiene seis votos en el Congreso que muchas veces son claves y, más allá de su fuerza numérica, está convencido de que aporta un plus en términos de imagen por su reputación en el ámbito económico y la atracción que ejerce sobre varios grupos minoritarios. El PNV es consciente de que el PSOE no tiene alternativa que podrían encumbrar a un gobierno del PP condicionado por Vox. El PNV ha votado a favor del Gobierno en los plenos del Congreso, y tiene el voto del desempate en la Mesa del Senado.

Gorospe matizó que el método de trabajo de su grupo se basa en la confianza y que "la actitud" del Gobierno de tener reticencias y recelos a acordar en la reforma laboral, o no respetar los términos de acuerdos como el IMV "dificulta mucho la relación de confianza", avisó.

Sobre el IMV, Gorospe dijo que "no hay voluntad política" del Gobierno, y recordó que esta transferencia entra dentro de la "protección social". Escrivá plantea un convenio con plazos, en una interpretación literal de la disposición transitoria quinta del Estatuto de Gernika, sobre el traspaso de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Gorospe dijo que el PNV "no va a aceptar" esa interpretación y "es absolutamente necesario que se transfiera el IMV para poder incorporarlo de manera estable". "Vuelven a dar marcha atrás. Hay espacio todavía para poder lograrlo. Nosotros pondremos pie en pared", aclaró.

Sobre la reforma laboral, confirmó que hay diálogo, "pero no acuerdo". Gorospe dijo que el PNV ha planteado "cuestiones muy concretas" y que "no son muchas", pero que "son importantes". Pocas horas después, el ministro Bolaños insistía en que la reforma está pactada entre sindicatos y patronal y que "de manera natural se tienen que sumar la mayoría de los grupos", aunque abrirá una ronda de contactos. Gorospe recordó que, en el caso vasco, la mayoría sindical es otra, de ELA y LAB.