Andueza: "El gobierno de coalición es fuerte y goza de buena salud"

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha afirmado este miércoles al hacer balance de este año que el Gobierno vasco de coalición con el PNV es "fuerte, sigue la hoja de ruta del acuerdo de gobierno de 2020, da buenos resultados y goza de buena salud".

El secretario general del PSE-EE ha considerado que los socialistas aportan la "estabilidad", y que su influencia va más allá de las tres consejerías que gestionan y afecta a las políticas y las cuentas de todo el Ejecutivo. Asimismo, ha señalado que la prioridad para 2022 es hacer frente a la pandemia de covid-19, la recuperación económica y la transformación de la economía ante los retos medioambiental y tecnológico.

En una rueda de prensa ofrecida en Bilbao, ha sostenido que todas las medidas que se han tomado para combatir la pandemia han sido "proporcionales" a la situación sanitaria y epidemiológica que se daba en cada momento. "La situación cambia cada mes y no hay siempre la misma reacción porque las olas son distintas, pero las medidas siempre son proporcionales a la situación", ha sostenido.

En su opinión, las principales herramientas para superar la pandemia son la vacunación y la "responsabilidad" de cada uno de los ciudadanos. "Hay que ser conscientes de la situación, que no es una broma", ha dicho. Andueza ha reconocido la "evidente fatiga" de la ciudadanía tras casi dos años de pandemia pero ha defendido las medidas adoptadas por los gobiernos central y vasco y ha apelado a la "responsabilidad y la prudencia de todos".

Además, ha aprovechado para hacer un llamamiento especial a las personas que no se han vacunado todavía, porque además de ser una cuestión de salud personal también es un acto de "solidaridad con los más débiles".

Reforma laboral



El líder del PSE-EE también se ha referido a la reforma laboral, acuerdo que ha calificado de "muy positiva" porque "responde a la necesidad de tener un empleo estable y de calidad y también soluciona los problemas de flexibilidad que demanda la patronal".

Ha negado que el PSE-EE pueda ser interlocutor con el PNV en su demanda de que la reforma recoja el ámbito laboral vasco y ha insistido en que esa es una negociación que se realizará en el Congreso entre los grupos parlamentarios.

"No vamos a adelantar el trámite parlamentario de la reforma, habrá una negociación entre los partidos y estoy seguro que el acuerdo será muy positivo para España y para Euskadi", ha apuntado antes de señalar que la interlocución del PSE-EE en este caso será con el grupo del PSOE.

Por otra parte, ha afirmado que no tiene "noticias" de que se vaya a reactivar la ponencia de autogobierno del Parlamento vasco y ha recordado que cualquier partido lo puede proponer. "No es una prioridad para nosotros, lo urgente es responder a la situación (de la pandemia) y a los retos de futuro, sin perdernos en debates que no contribuyen, pero tampoco nos negaremos si algún partido lo propone y los socialistas participaremos en ese debate", ha manifestado.