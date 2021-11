Andueza dice que el PSE debe liderar Euskadi para alejarse del "ruido y la división"

El nuevo secretario del PSE-EE, Eneko Andueza, ha defendido que los socialistas deben liderar Euskadi para que sea "plural y diversa", con "estabilidad", y se aleje así del "ruido y la división". "Una Euskadi abierta al mundo que no se encierre en las obsesiones de algunos", ha resaltado.

Andueza ha intervenido en el acto de clausura del IX Congreso que durante todo el fin de semana celebra el PSE-EE en Bilbao y que cuenta este domingo con la presencia del secretario general de los socialistas y presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Hasta el Palacio Euskalduna de la capital vizcaina, se han acercado también, entre otros, la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant; el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, la portavoz en el Senado, Eva Granados, así como las presidentas de Nafarroa y la Rioja, María Chivite y Concha Andreu, entre otros.

Durante su intervención, Eneko Andueza ha agradecido los apoyos recibidos a la comisión ejecutiva y ha subrayado que no hay mayor orgullo que ser el secretario general de los socialistas vascos.

Tras advertir de los retos a encarar, ha incidido en que los socialistas deben "liderar este país", pese a que eso es algo que no se logrará "en uno, dos o tres días". "Llevamos 135 años trabajando por este país, escribiendo la historia con sangre y esfuerzo, a partes iguales", ha valorado, tras realizar un repaso histórico de su aportación.

En este contexto, ha recordado a las víctimas de ETA que "están siempre en nuestros corazones", y ha incidido en que todos los avances históricos los han construido "los socialistas con sus manos". "Hemos sido el primer partido que ha empezado a trabajar por este país. No somos más vascos que nadie, somos vascos de pleno derecho y no vamos a permitir que nadie nos diga qué es esta tierra porque la hemos construido los socialistas", ha enfatizado.



LUCHA CONTRA ETA

También ha agradecido la aportación de Rodolfo Ares, Patxi López y Jesús Eguiguren por haber "hecho posible la paz" y ha remarcado que los socialistas siempre están "donde hay que estar, en lo importante": "La paz fue gracias a los socialistas; es hora de reconocer nuestro papel".

Del mismo modo, ha recordado las figuras de Txiki Benegas, Ramón Jaúregi, Nicolás Redondo, Patxi López como secretarios generales. También ha agradecido la labor de Idoia Mendia, "una mujer valiente", así como la de Iñaki Arriola, hasta la fecha presidente de los socialistas vascos.

Según ha defendido Andueza, si el Gobierno vasco "mira a la izquierda es porque los socialistas están en él" por ser un Ejecutivo "con vocación transformadora". "Somos el motor del cambio. Hay quien tiene principios pero no tiene ideas. Nosotros estamos obligados a gestionar con principios y a generar ideas", ha argumentado.

Tras aseverar que se ha demostrado que Europa no es Europa sin socialdemocracia, y su proyecto no podría existir sin el socialismo, ha recordado la importancia de los fondos Next Generation. Además, ha defendido que Pedro Sánchez está haciendo un país "con derechos, de iguales, para todos".

"Y todo eso a pesar de una derecha tirada a los brazos del extremismo. No le importa hacer daño al país con tal de llegar al poder. Somos la única receta para que la derecha rancia y casposa no llegue a La Moncloa", ha defendido, al tiempo que ha incidido en que el PSE es la voz del PSOE en Euskadi.

Tras valorar la labor de los alcaldes socialistas en Euskadi, ha recordado que dentro de año y medio se celebrarán elecciones municipales y ha apostado por "teñir de rojo el mapa" de Euskadi. "Cuando nos daban por muertos hemos tenido la capacidad de resurgir. Hemos sobrevivido a la década post ETA, a la crisis, al 15-M, a la pandemia... ¿Donde están los que venían a acabar con el Partido Socialista? Qué pronto han envejecido algunos", ha criticado.

Por ello, a su juicio, en Euskadi, la "única suma que vale es la de la estabilidad y la convivencia". "Esa es la Euskadi que quiero liderar. La que se aleja de los ruidos y división para construir el futuro juntos, entre diferentes. La de un Estatuto que recoja todos los derechos conquistados. Una Euskadi que no se encierre en las obsesiones de algunos. La Euskadi que queremos todos no la que quieren solo algunos", ha aseverado.

Por último, ha defendido que el PSE es el partido de los vascos nacidos en Barakaldo, Azpeitia o Laguardia, pero también de los Nacidos en Orense, Cáceres o Zamora". "Somos esa gente que vino de fuera a levantar este país, pero también somos esa gente que ha nacido aquí y se niega a ser clasificada por nadie", ha zanjado, para añadir que "nadie nos va decir nunca cómo tenemos que ser vascos".