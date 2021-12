Otegi pide 'ongietorris' en privado pero evita criticar el apoyo a 'Antza' y Troitiño

Los frentes se le multiplican a la izquierda abertzale y crecen las voces que cuestionan la sinceridad de su giro pragmático en materia de acuerdos políticos y de alivio del sufrimiento de las víctimas. Arnaldo Otegi ha evitado este viernes criticar el respaldo que ha mostrado la izquierda abertzale a los exmiembros de ETA Antton Troitiño y Mikel Albisu, Antza.



El coordinador general de EH Bildu esquivó la polémica con el argumento de que no es el portavoz de la izquierda abertzale ni de Sortu, y que será ese partido quien tendrá que responder a las preguntas formuladas a ese respecto. En paralelo, sectores críticos mantienen el pulso con la difusión de un ongietorri en plena calle, que contradice la apuesta del colectivo oficial y que Otegi sí quiso rechazar en público. Sortu también confirmó que este recibimiento no cuenta con su respaldo y aclaró que las personas que lo organizaron "han actuado en contra de la voluntad expresada por el EPPK".



Pese a que Otegi esquivó el asunto de Antza y Troitiño, Sortu forma parte de la coalición EH Bildu, coordinada por Arnaldo Otegi, y se da la circunstancia de que este grupo político compartió en su cuenta de Twitter la concentración en apoyo a Antza cuando se dirigía a los juzgados a declarar por el asesinato de Gregorio Ordóñez. La portavoz de Bildu en Donostia, Reyes Carrere, participó en la concentración.



En el caso de Troitiño, el propio Otegi acudió al tanatorio tras la muerte de este expreso, aunque el peso declarativo lo llevó el líder de Sortu, Arkaitz Rodríguez, quien lo lloró como víctima del conflicto obviando su condena por más de veinte muertes.





"NO RESPALDAMOS NINGÚN 'ONGIETORRI' PÚBLICO"

Los que decían que ya no iban hacer ongi etorris.



Amáis la violencia, a los ASESINOS en serie, sois lo más parecido a los nazis, talibanes. Escoria pura.



Sus méritos haber asesinado a seis seres humanos ese es IGNACIO MARTÍN ECHEVERRÍA.



¡Cuanto asko dais! pic.twitter.com/U1tcUXNHjX — Consuelo Ordóñez (@ConsuorF) December 24, 2021

"NO SOY EL PORTAVOZ DE LA IZQUIERDA ABERTZALE"

CRÍTICAS DE LAS VÍCTIMAS

Otegi compareció ante la prensa para explicar su posición sobre la reforma laboral. Pero surgieron otras cuestiones en la ronda de preguntas, como el aplauso a Antza, las declaraciones de Arkaitz Rodríguez sobre Trotiño, y el ongietorri al presoEse recibimiento se contradice con la apuesta del colectivo oficial de presos por celebrar estos actos en privado y sin ostentación pública. Las imágenes saltaron de inmediato a los titulares porque sería el primer ongietorri que incumple el mandato del EPPK un mes después del comunicado.Pero a este expreso se le ha vinculado con protestas del sector crítico ATA, como huelgas de hambre y, además, fue recibido en Iruñea porde la izquierda abertzale. Lo recibieron con. Sobre Antza y Troitiño, evitó pronunciarse con el argumento de que no es portavoz de Sortu. Esta ausencia de respuesta se produce mientras el resto del arco político cuestiona la sinceridad del giro de la izquierda abertzale. Mientras tanto, Sortu ha propuesto a su militancia que su estrategia la dirija el último jefe de ETA, David Pla. "Yo no soy el portavoz de la izquierda abertzale. Por tanto,", dijo, en relación al texto que leyeron él mismo y Rodríguez en octubre, en el aniversario de la conferencia que precedió al cese definitivo de ETA en 2011. En esa declaración,En ese contexto llegaría después laEl jueves a la noche, sin embargo, se producía un recibimiento de decenas de personas en el Casco Viejo de Iruñea al preso Iñaki Etxeberria Mortadelo, tras abandonar la cárcel de El Dueso, donde había sido trasladado desde Salamanca.Este acto no contó con el respaldo de Otegi ni tampoco tiene la cobertura oficial de la izquierda abertzale.. El acto no fue difundido en las redes sociales de Etxerat (que se limitó a aplaudir su salida porque vacía las cárceles), Sare, EH Bildu o Sortu, sino que circuló por otros canales como un medio digital que suele difundir pronunciamientos del sector crítico.Las asociaciones de víctimas del terrorismo criticaron este recibimiento. "Desde laya lo advertimos: no nos creíamos sus palabras cuando anunciaron el fin de los homenajes a etarras. El tiempo nos ha dado la razón. Ni un mes han aguantado sin humillar a las víctimas", criticaron en Twitter.lamentó que las palabras del EPPK se hayan convertido en "papel mojado". "Flores, bengalas y pasillo de honor para un terrorista asesino de seis personas", lamentaron.