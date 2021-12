Illa: "El PSC empieza el camino para gobernar en Catalunya"

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, proclamó ayer domingo que el PSC "empieza el camino para gobernar Catalunya", después de que el Congreso Extraordinario del partido avalara su propuesta de ejecutiva del partido y su liderazgo. Lo afirmó junto al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la clausura del Congreso Extraordinario, celebrado el fin de semana en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB), que ratificó Illa como primer secretario, en lugar del ahora ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, que pasa a presidir el partido.

Illa agradeció la confianza de los delegados socialistas que le apoyaron como primer secretario y que aprobaron su propuesta de ejecutiva con el 95% de los apoyos y sin ningún voto en contra, en un Congreso Extraordinario que tenía por lema de Governar Catalunya. Som-hi (Gobernar Catalunya. Vamos).

Illa reivindicó que el que surge del Congreso Extraordinario "es el PSC que suma, que crece, que se ensancha, el PSC socialdemócrata, el de las reformas, de la ambición de que todo es posible; el PSC que quiere gobernar Catalunya, que hoy empieza aquí el camino para gobernar Catalunya". "Este es el PSC que se ofrece a los catalanes para gobernar Catalunya y que hoy dice a los catalanes que hay otro camino, un camino alternativo, un camino ancho en el que cabemos todos", que ha admitido que será también un camino difícil, en el que los socialistas catalanes quieren una España plural y diversa.

Illa reclamó "prosperidad para todos y mejorar el autogobierno de Catalunya, con una financiación justa, sin privilegios, pero justa", con seguridad en sus pueblos y ciudades y también quiere aportar certezas, y defendió que este camino empezó con los comicios del pasado 14 de febrero.

El nuevo líder socialista reivindicó "el PSC que no pregunta de dónde vienes sino dónde vas; el PSC que no mira qué lengua hablas, sino qué dices; que no mira cuánto tienes en los bolsillos, sino qué valores defiendes", y puso en valor un PSC que une y reúne a los catalanes; a Catalunya con el resto de España, y a España con Europa. Aseguró que es "el PSC que no le ha fallado nunca a Catalunya". Asimismo, garantizó que respetará todas las ideas, incluido el independentismo, aunque excluyó a la extrema derecha, y trasladó a Sánchez su orgullo de que abandere una España de "libertades, diversa y plural".

Elogios de Sánchez



Por su parte, Pedro Sánchez reivindicó el PSC de Illa y pidió a la oposición que encabeza el PP que tome nota del estilo dialogante del exministro en el Parlament en vez de "insultar": "Estamos pidiendo un mínimo de humanidad y buena educación", manifestó, al tiempo que alabó la labor de Miquel Iceta, de quien aseguró que remará "como uno más" para que el nuevo primer secretario del PSC sea elegido presidente de la Generalitat.

Por último, el presidente español del Gobierno español afirmó que "si hay un partido imprescindible para el sistema político catalán y español, este es el PSC".