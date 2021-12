Casado "pregona el fin del mundo" mientras ofrece la 'gran coalición'

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, calificó ayer jueves como "muy sorprendentes" las declaraciones del líder del PP, Pablo Casado, que afirmó que podría plantear una gran coalición al PSOE en caso de ganar las próximas elecciones generales y no poder gobernar en solitario. Bolaños apuntó que la afirmación de Casado no le parece muy coherente con la actitud que está teniendo el PP en la actual legislatura del "no a todo, todos los días", pero que estarían "encantados" de que el principal partido de la oposición tuviera "visión y responsabilidad de Estado". En declaraciones a La Sexta, añadió que los populares están continuamente poniendo "palos en las ruedas" y criticando "el consenso internacional" respecto a la actuación del Estado español en la gestión de la pandemia. "La OMS ha felicitado a España porque hemos hecho un proceso de vacunación ejemplar, tenemos el 90% de la población vacunada y hoy más del 70% de los mayores de 70 años ya tienen la tercera dosis" de la vacuna contra el coronavirus", defendió Bolaños.

Asimismo, destacó que el Estado español es el primer país en aprobar el plan de recuperación con el visto bueno y la conformidad de la Comisión Europea y el primero en recibir fondos europeos, "10.000 millones la semana pasada", recordó. Para Bolaños estos deberían ser "consensos nacionales" que deberían despertar el orgullo de país de que España esté haciendo las cosas bien. "Sin embargo uno escucha a la oposición y están pregonando el fin del mundo cada día".

apoyo externo de vox



Por ese motivo, explicó que le resultan tan sorprendentes las palabras de Casado, que en una entrevista desde Argentina afirmó que si no consigue gobernar en solitario intentaría dos vías. La primera pasa por el apoyo externo de Vox, sin formar parte del Gobierno, y la segunda consistiría en ofrecer una "gran coalición" al PSOE, del mismo modo que hizo el expresidente Mariano Rajoy "en el año 2016". Boñalos confía en que desde el PP sean más conscientes de la responsabilidad que tiene ser el principal partido de la oposición que aspira a gobernar, y más todavía en temas como la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, acusó a Casado de no estar "haciendo nada por salir de esta crisis" provocada por la pandemia y de poner además "palos en la rueda" a la acción del Gobierno de Pedro Sánchez. En este sentido, criticó el "odio que algunos nos quieren inculcar" y "ese enfrentamiento entre territorios con el que parece que la derecha y la ultraderecha se sienten muy a gusto".