Tapia rebate a Bildu y dará voz a los ayuntamientos en tres trámites de los proyectos ambientales

El Parlamento Vasco ha vivido este jueves una de las sesiones más crispadas en el primer año de esta legislatura, y no lo ha hecho con ocasión del debate de una ley política, sino con una iniciativa sectorial, la Ley de Administración Ambiental. El pleno ha aprobado el proyecto con la mayoría absoluta de PNV y PSE y la oposición en contra, por incluir la figura de los proyectos de interés público superior (PIPS).



Esta figura supondrá que el Gobierno vasco pueda "superponer" su criterio al de los ayuntamientos, cuando sea necesario aprobar un proyecto para "dar servicio al conjunto de la sociedad", en casos como las instalaciones de tratamiento de aguas o de residuos.



La oposición ve en este mecanismo un atropello a la autonomía municipal. Pero la consejera Arantxa Tapia combatió esta versión esgrimiendo garantías y controles, dejando ver que su departamento no podrá hacer y deshacer a su antojo, y que los ayuntamientos no serán convidados de piedra, sino que, tal y como ha confirmado este periódico, en la tramitación de los PIPS habrá hasta tres pasos en los que intervendrán los municipios.



En primer lugar, se someterá el proyecto a información pública e informe municipal con un plazo de dos meses; en segundo lugar, habrá un informe vinculante de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco para comprobar si se adapta a los instrumentos de ordenación territorial y si habrá que modificar alguno; y, en tercer lugar, si el proyecto requiere una evaluación de impacto ambiental, el ayuntamiento será oficialmente consultado.





UNA REGULACIÓN PROPIA PARA LOS PIPS

????? La nueva Ley de #AdministraciónAmbiental que ha aprobado hoy el @PVasco_EuskoL es más transparente y moderna, agiliza el rigor y la exigencia de los parámetros ambientales y aumenta su garantía.



?? https://t.co/WIh1GY6JyA pic.twitter.com/BoiAEJNaE6 — Arantxa Tapia (@arantxa_tapia) December 9, 2021

??? Esta ley nace con el déficit democrático de no dar la palabra a los municipios.@otero_mikel: «Cada PIPS aprobado será sinónimo de arbitrariedad y a cada argumento para cuestionar algunos proyectos se le suma la imposición».



????? Miopía política. Eso es la 'Ley Tapia'. pic.twitter.com/X2KkueRb5c — EH Bildu (@ehbildu) December 9, 2021

LA CONTRADICCIÓN NAVARRA

Tapia aclaró que estos proyectos, tendrán una regulación propia, y los municipios podrán redactar informes medioambientales. Frente a esa versión, se han puesto en circulaciónporque no se concretan en la ley, y que podrá aprobar vertederos en contra de los vecinos, o rescatar la. No hay ningún hecho contrastado, porque Tapia dijo que todavía no están encima de la mesa los proyectos que podrían convertirse en PIPS. YEl debate fue especialmente tenso con EH Bildu, que también ha activado una campaña dentro de la asociación de municipios. Este jueves ha llevado el debate a la Ejecutiva de Eudel,y EH Bildu consideró "desacreditado" a Urtaran.Lo que dejó claro este debate es que las espadas van a estar en alto desde el flanco de EH Bildu para desplegar estos proyectos. Este enfrentamiento, que la coalición abertzale personalizó en la consejera, se ha sustanciado a pesar deldel proyecto. En la votación final, se abstendrá. Todo apunta a que esta ley, rechazada también por, va a ser un argumento hasta las elecciones municipales y forales de 2023.Tapia esgrimió en una comparecencia ante los medios de comunicación queDesde el PNV, María Eugenia Arrizabalaga desmintió de manera expresa las especulaciones sobre Armentia y el pozo de Subijana, dijo que ya se ha decidido ni explorar ni explotar el gas, y que la ley estatal impide mover ficha.Defendió que esta ley avanza en el control de las actividades con posible impacto en el medio ambiente, con elevados estándares de calidad y objetivos para reducir los residuos,, o la obligación de emplear un. Dijo que los PIPS son comunes en otros territorios y que tiene en aval de sentencias constitucionales.Cargó contra las "mentiras y manipulación" de EH Bildu, a la que vio como "incitadora" de este rechazo. Tapia solo confirmó que su consejería trabaja en infraestructuras para llevar adelante elque será debatido en el Parlamento, para alargar la vida de los vertederos y poner en marcha infraestructuras para recuperar los residuos.