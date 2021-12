El PSE ve en la alianza "una enmienda de Bildu a su pasado"

El secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, presentó el acuerdo presupuestario alcanzado como "una enmienda de EH Bildu a su pasado", por cuanto omite cualquier referencia "identitaria", y "no por casualidad, sino por la presencia de los socialistas". Según dijo, de no haber formado el PSE parte del Gobierno vasco "es fácil imaginar" que la situación "habría sido distinta". "El PSE no solo es la garantía de la estabilidad de los gobiernos, sino también de la estabilidad en la propia sociedad vasca; si PNV y EH Bildu decidieran sumar sus fuerzas por la vía de la soberanía, el mejor garante para que eso no ocurriera sería el PSE", abundó.

Andueza, por tanto, expresó su satisfacción por la consecución de un pacto que "supone un aval al trabajo de este gobierno" y el éxito de "un emplazamiento que veníamos lanzando a todos los grupos y que EH Bildu ha recogido". El representante socialista valoró que "aunque la aprobación estaba garantizada", el Presupuesto va a contar con el "nada desdeñable respaldo de más del 80% de esta Cámara".

Esta circunstancia, valoró, es especialmente relevante "porque estamos en un momento trascendental, saliendo de una dura crisis", un momento para "reforzar los servicios públicos, crear empleo de calidad, garantizar políticas sociales y avanzar en una recuperación justa" que "requiere el esfuerzo y la concurrencia de todos y todas".

Andueza considera que el pacto "mantiene el ciclo de acuerdos que el PSE inició hace siete años en las principales instituciones vascas y que han dotado de estabilidad y sosiego a nuestra política, especialmente en estos tiempos tan complicados".

"Por encima de medidas y partidas concretas", Andueza se queda con "esa vocación de entendimiento que hoy se consolida. Yo he dicho –prosiguió– que el pacto que da estabilidad a la mayoría de las instituciones gozaba de buena salud, y esa buena salud se demuestra con la capacidad para convencer a otras fuerzas políticas".

El líder del PSE insistió en el papel que juega su partido en dicha ampliación de consensos, tanto en el Congreso de los Diputados, como en el Parlamento Vasco o en las mesas de diálogo social.