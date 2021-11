El PNV lanzará una plataforma de conversación con los vascos

El PNV ha puesto el termómetro a la sociedad vasca. Este fin de semana, en la Asamblea General que tendrá lugar en el BEC de Barakaldo, se dispone a hacer público ese diagnóstico de la situación en Euskadi, que va a servir como base para abrir un proceso de contraste con los ciudadanos, un proceso de escucha activa, y también se va a activar una plataforma de relación con los vascos. Esa plataforma, como ha avanzado este miércoles la secretaria del EBB Mireia Zarate, va a permitir que los vascos mantengan una "conversación de calidad" con los hombres y mujeres que ocupan cargos de responsabilidad en el partido de Sabin Etxea.



Zarate ha comparecido en rueda de prensa para presentar la octava Asamblea General del PNV, que se celebrará este fin de semana en el BEC de Barakaldo con el lema Abian zurekin (en marcha contigo). Esta asamblea ha sufrido varios aplazamientos, sobre todo por el coronavirus, aunque hace once meses ya se resolvió la renovación de la Ejecutiva del partido en un procedimiento que dejó para otro momento más propicio este encuentro con la militancia. En ese sentido, el PNV no oculta que aguarda con ganas este encuentro, porque llegará tras haber tenido que organizar en 2020 y 2021 las jornadas del Alderdi Eguna y Aberri Eguna sin afiliación.



El encuentro va a suponer una inyección de moral y va a reactivar el partido a más de un año de que arranque el ciclo electoral con las municipales y forales de 2023.





LOS DOS INSTRUMENTOS

GARANTÍAS POR LA SITUACIÓN SANITARIA

EL CALENDARIO

La Asamblea General es la cita que reúne a más dedel partido de los siete herrialdes cada cuatro años. En esta ocasión, se presentarán dos instrumentos. Además del diagnóstico, va a existir unque ocupará los próximos meses al partido jeltzale, y también un "distinto al de la militancia tradicional, pero que va a posibilitar una" con los representantes de la formación.Lo que pretende hacer el PNV es ofrecer una oportunidad demediante estas dos herramientas.Todos estos movimientos se van a producir con la prudencia que recomienda la situación sanitaria. Por un lado, el PNV constatapero, por otro lado, pondrá a disposición de los asistenteshidroalcohólico, será riguroso con el uso de la, habrá, y se pondrá en marcha undel pabellón evitando aglomeraciones. Se trata de hacer compatible la salud con la idea de que el PNV, como principal partido de Euskadi, debe estar en marcha y funcionando.El PNV es un partido que siempre ha presumido de tener una antena en la sociedad vasca, que le permite captar sus preocupaciones e inquietudes, y que tiene también un fuerte arraigo social y presencia con su red de. También es habitual escuchar cómo dice que, antes de que las primarias estuvieran a la orden del día en otros partidos, el PNV ya elegía a sus candidatos y ejecutivas con una votación entre las bases. Pero ahora dará un paso más con un proceso que va más allá de la militancia clásica. En todos estos meses,, ya sea porque no pueden tener carné de partido por su profesión, porque no quieren hacerlo, o porque forman parte de la red de vascos en la diáspora y no pueden tener una vida de partido tan estructurada.Zarate únicamente ha comunicado que habrá "un proceso de escucha activa y una nueva forma de relacionarse con el partido, similar pero muy innovadora con respecto a la figura de simpatizante que contemplan otras formaciones".La Asamblea General comenzará a las 9.30 horas del sábado, donde no habrá ponencias, pero sí"El PNV no acudirá con un folio en blanco", aclaró Zarate. "La ciudadanía querrá enriquecerlo con sus aportaciones", añadió, para explicar después que a las 16.30 horas presentarán "un proceso escucha activa", al que darán nombre y calendario.El domingo, a las 11.30, en el BEC, tendrá lugar el acto central con la intervención de Andoni Ortuzar y una representante de EGI. Zarate atribuyó a los jóvenes un papel clave.