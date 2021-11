Casado alerta a Sánchez del "aquelarre radical" de Díaz

El presidente del PP, Pablo Casado, sigue a lo suyo. Es decir, continúa lanzado advertencias en dirección al presidente español y líder del PSOE, Pedro Sánchez, y demonizando todo aquel pacto que Sánchez mantiene para llevar a buen puerto a sus políticas. Al hilo de la reciente iniciativa puesta en marcha por la vicepresidenta Yolanda Díaz, que bajo la marca Otras Políticas parece haberse quitado el corsé de Unidas Podemos para dar la bienvenida a un movimiento más transversal, calificó a la suma de fuerzas a la izquierda del socialismo de "aquelarre" que tan solo es una "estrategia perjudicial para los intereses de España" y del PSOE, que va "al barranco".

Casado intervino ayer domingo en el XV Congreso del PP de Castilla-La Mancha en el que se ha reelegió a Paco Núñez como presidente del partido en la región. Y tuvo palabras de denuncia hacia Otras Políticas, el acto que congregó bajo un mismo techo a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; la líder de Más Madrid, Mónica García, y la portavoz del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) en Ceuta, Fáátima Hamed. Afirmó que le resulta "curioso" que el PSOE "no se dé cuenta" de que "esto es más peligroso de lo que parece" para los socialistas, porque "no solo fragmenta el voto y hay un nuevo liderazgo en la izquierda", sino porque en varias comunidades autónomas, el PSOE ya no representa la opción de voto útil para en la izquierda.

Entre los territorios señalados por el líder popular se encontrarían Galicia (BNG), Euskadi (EH Bildu), la Comunidad Valenciana (Compromís) o la Comunidad de Madrid (Más País). "Además de ser una estrategia gravemente perjudicial para los intereses de España, es una estrategia que lleva al PSOE a ese barranco al que se han arrojado varios ministros", manifestó. "Pero Sánchez no se da cuenta de que va directo a él", apostilló.

A pesar de que las últimas encuestas han rebajado un poco el suflé del PP, quien sigue mostrándose como la única alternativa plausible al PSOE de Sánchez, cómodamente instalado en Moncloa, Casado tildó a algunas formaciones que podrían brotar como champiñones en los territorios menos poblados de España en las elecciones de 2023 como "marcas blancas del PSOE para competir con el PP", pues opinó que los socialistas han renunciado a hacerlo en el mundo rural, porque saben que el PP es el partido más apoyado en estas zonas.

"A lo nuestro"



Tras resaltar que es "la primera vez" que un gobierno ha sido "sorpassado" por la oposición en dos años y por ello ha pedido a los suyos que no se distraigan con las encuestas y sigan manteniendo el ritmo. "Nosotros a lo nuestro vamos bien, vamos a ganar las elecciones generales, cuando sean, aguanten lo que aguanten, porque la gente no puede más, quieren tener un gobierno eficaz, honesto, que pise la calle", resaltó. "A lo nuestro", que ayer domingo proclamara Casado también podría ser por el silencio que impera acerca de la pugna interna que mantienen el dirigente del PP y la presidenta de la Comunidad madrileña, Isabel Díaz Ayuso. El dirigente estatal prefirió pasar palabra aún y cuando Ayuso verbalizó un día antes, el pasado sábado, la necesidad de celebrar "cuanto antes" el congreso madrileño –que le daría todo el poder en la región– para no dañar gravemente al partido. Casado hizo oídos sordos a la batalla interna entre las direcciones de Génova y de Sol, a pesar de que las espadas siguen en todo lo alto. Y de que parece que las heridas están más abiertas que nunca.

Cayetana Álvarez de Toledo

Apoyo explícito a Isabel Díaz Ayuso

Atacar a Ayuso es "un boomerang contra Génova". Que la exportavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, es un verso suelto era algo mas que sabido. Y ayer dio una nueva muestra de ello. En una entrevista en El Mundo, mostró claramente sus preferencias por que Isabel Díaz Ayuso lidere el Partido Popular madrileño. A su juicio, atacar a Ayuso es un "boomerang directo contra Génova". La exoradora tampoco desdeñó la opción de criticar al secretario general, Teodoro García Egea, cuya manera de entender la política es a través del "ordeno y mando más crudo y más brutal". Y es que según rememoró, fue el propio Casado el que aupó a Egea, lo que le pareció un "grave error".