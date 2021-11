PP+Cs envía a Azpiazu sus propuestas presupuestarias

El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha anunciado que el grupo PP+Cs ha trasladado un documento al consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, con sus propuestas presupuestarias para Euskadi, cuantificadas en 1.300 millones. Asimismo, ha acusado al lehendakari, Iñigo Urkullu, de utilizar el Concierto Económico como "abuso y castigo fiscal a los vascos".

En una entrevista en Radio Euskadi, el dirigente popular se ha referido además las acusaciones del lehendakari a la Comunidad de Madrid por practicar "dumping fiscal". En este sentido, Iturgaiz ha defendido que lo que no puede hacer Urkullu es "atacar sin más ni más" por el hecho de que alguien gestione mejor que él. Tras defender que si los empresarios tienen ventajas fiscales crearán "más empresas y puestos de trabajo", Iturgaiz ha argumentado que la política del Partido Popular pasa por rebajar impuestos.

En su opinión, el Concierto Económico como herramienta debería ofrecer "ventajas fiscales" para los empresarios y las familias, que "demasiado pagan ya en impuestos directos e indirectos". "Urkullu utiliza el Concierto, en vez de para bajar impuestos y crear ventajas fiscales, como abuso y castigo fiscal", ha denunciado, para añadir que se trata de una acusación que no solo realiza el PP sino también los empresarios.

Así, ha considerado que cuando el lehendakari pone "en la diana y ataca" a la Comunidad de Madrid hablando de dumping fiscal, lo que ha hecho es "meterse en un jardín laberíntico del que no sabe cómo salir".

PRESUPUESTOS VASCOS



Por otro lado, y en referencia al hecho de que el consejero vasco de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, no haya convocado a PP+Cs para la segunda ronda de la negociación presupuestaria, Iturgaiz ha reconocido que él salió del primer encuentro "pensando que habría otro".

"Nos han descartado... No nos han convocado y, según he leído, aducen que no les hemos mandado ningún documento... quieren que cuantifiquemos", ha indicado.

Así, ha anunciado que el grupo PP+Cs trasladó este sábado un documento al consejero Azpiazu con sus propuestas, cuantificadas en 1.300 millones. Según ha detallado, 1.000 millones de euros corresponderían al "excedente del presupuesto" que no se ha ejecutado en años anteriores y que se destinarían a ayudas a los colegios concertados o al TAV, entre otra cuestiones.

No obstante, ha considerado que a la hora de negociar los presupuestos vascos de 2022, el PNV quiere "la reciprocidad con Podemos". "El PNV ha ayudado al PSOE y a Podemos en el Congreso de los Diputados. Un partido tan liberal como el PNV apoyando a los comunistas... Ahora llama a su puerta y le recuerda que le ha ayudado en Madrid", ha criticado.

Además, ha remarcado que las políticas del PP están "en las antípodas" de Podemos, que pasan por "subir impuestos y cargarse la propiedad privada". "No podemos estar en un Presupuestos con Bildu y Podemos", ha insistido.