Bildu no bloqueará los Presupuestos pero pide a Sánchez que negocie

bilbao – EH Bildu y ERC realizaron ayer una comparecencia conjunta para valorar el estado de las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y reclamaron al unísono a Pedro Sánchez que ponga sobre la mesa "hechos constructivos". En cualquier caso, ambas formaciones quisieron dejar claro que tienen "voluntad absoluta de no bloquear", pero sí demandan a Moncloa que mueva ficha para que el recorrido de las Cuentas de 2022 "acabe satisfactoriamente".

Así, el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y la secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, ofrecieron una intervención telemática en la que remarcaron que las dos formaciones, que comparten estrategia en Madrid, han mantenido "una postura muy coherente" desde la moción de censura y el inicio de la legislatura.

En esa línea, y según expuso Otegi, no tienen intención de poner trabas a la legislatura en el Estado y a la aprobación presupuestaria, pero Sánchez "no ha hecho los deberes y, de momento, no está a la altura de lo que esperamos". Tras recordar el planteamiento de que "cerrar el paso a la derecha y a la ultraderecha era una obligación ética, moral y política por parte de las izquierdas", el líder de EH Bildu incidió en que un Ejecutivo "no se puede sostener solo sobre la impresión de que su alternativa es peor". Por ello, considera que "lo que tiene que hacer este Gobierno es señalar con hechos que este Gobierno es mejor y que hace las cosas de otra manera".

En pleno tramo final de la negociación y la tramitación de los PGE en el Congreso, Arnaldo Otegi reivindicó el "espíritu constructivo" de su formación, a la que según dijo no le gustan las políticas de bloqueo. "Hemos mantenido una posición abierta, constructiva, propositiva en torno a estos presupuestos, pero también en torno a los de la CAV o de Nafarroa", destacó, al tiempo que, sobre las Cuentas estatales, dijo que tienen "mucho que mejorar" todavía.

De este modo, aseguró que tanto EH Bildu como ERC quieren "ser útiles a los intereses de nuestros pueblos", en lo que tienen "sintonía absoluta", además de un "acuerdo estratégico firmado lo que permite un ambiente de confianza y trabajo en común" en Madrid.

Respecto a las Cuentas para el próximo año, cree Otegi que "la pelota están en el tejado" del Ejecutivo de coalición, que debe mover ficha en la negociación en los próximos días. "Tenemos la voluntad de que el recorrido acabe satisfactoriamente con la aprobación de los Presupuestos, pero eso no está en nuestra mano ni en la de ERC, está en la mano de este Gobierno que tiene que entender que no vale con decir, sino que hay que hacer", sostuvo.

"sánchez necesita los votos" Por su parte, Marta Vilalta incidió en la línea de Otegi y explicó que el Gobierno español tiene que demostrar "su voluntad negociadora" y aceptar las enmiendas que tiene sobre la mesa, sin olvidar que "sigue necesitando" sus votos. Según la portavoz republicana, ERC y Bildu ya han demostrado con hechos que no creen "en el bloqueo ni en el ir contra todo para situarse en una zona de confort", en alusión a JxCat y la CUP. "Mientras no hayamos conseguido la independencia de nuestras respectivas naciones, queremos ser útiles a nuestros ciudadanos", añadió.

Por ello, la dirigente republicana pidió al PSOE y a Unidas Podemos que muestren una mayor disposición a negociar los paquetes de enmiendas al articulado, y especialmente, las conjuntas entre "ambos grupos independentistas de izquierdas".

