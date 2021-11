Urkullu invita a EH Bildu a sumarse a los proyectos de energías renovables

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha defendido las políticas vascas de acción por el clima "que el Gobierno vasco está liderando" y que marcan una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 45% para el año 2030, y ha invitado a EH Bildu a sumarse a la implantación de los proyectos de energías renovables "limpias" para alcanzar los objetivos marcados.

En el pleno de control al Gobierno vasco, el parlamentario de EH Bildu , Mikel Otero, ha preguntado al lehendakari sobre el "fracaso" de las políticas vascas para hacer frente a la emergencia climática.

Urkullu ha afirmado que Euskadi ha sido reconocida en Europa por su "buena labor" en materia de medio ambiente y ha asegurado que así lo manifestado la Comisión Europea, que especialmente ha reconocido los ámbitos de trabajo en Cambio Climático, la economía circular, la estrategia del hidrógeno y la energía eólica.

Además, ha recordado que la Estrategia de Cambio Climático de Euskadi para 2050, aprobada hace seis años, tenía como objetivo para 2030 la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en un 40%.

"Estamos cumpliendo el camino para conseguir ese objetivo. Desde 2005 a 2019 hemos reducido las emisiones en un 27%, todo ello en un contexto de crecimiento económico y actualmente nuestras emisiones se sitúan por debajo de la media europea y el nivel de eficiencia energética de nuestra economía ha mejorado en un 40%", ha detallado.

Por ello, ha insistido en que la valoración de lo realizado es "positiva", ya que Euskadi está "avanzando" pero ha reconocido que "no es suficiente". Según ha recordado, el nuevo plan de transición energética y cambio climático aprobado el pasado mes de octubre, acentúa la ambición climática del Gobierno vasco y establece un nuevo objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 45% para el año 2030, cumpliendo lo establecido en el convenio COP21 de París.

Asimismo, Urkullu ha afirmado que las inversiones realizadas en el periodo 2016-19 para actuaciones energéticas, alcanzaron los 567 millones de euros, el 80% para proyectos de eficiencia energética. También ha recordado que se está ejecutando el Proyecto Life Urban Klima 2050, cofinanciado por la Comisión Europea, con un presupuesto de 20 millones de euros "y no es maquillaje contable", ha advertido a EH Bildu.

"Contamos con el proyecto Ekiola para la promoción de cooperativas ciudadanas de generación de energía sostenible, y Euskadi se ha sumado en la COP26 de Glasgow a la Alianza Industrial Mundial para alcanzar emisiones netas cero en 2050", ha señalado.

Urkullu ha afirmado que el Gobierno vasco está liderando esta apuesta "y así lo reconoce la sociedad vasca". "Estamos comprometidos con la acción por el clima y ya que me imputan ustedes el éxito o el fracaso de algo que debe comprometer a toda la sociedad, yo estoy dispuesto y agradeceré que ustedes, dado que parece que no les importa lo que está sucediendo con el gas, se sumen y favorezcan también la implantación de energías renovables limpias para alcanzar estos objetivos", ha concluido.



OBJETIVOS "OBSOLETOS"



El parlamentario de EH Bildu, Mikel Otero, por su parte, ha denunciado que las emisiones de Euskadi están "por encima de la media europea" y ha criticado que no hay un "marco eficiente sobre la mesa, ya que "no hay una ley del clima" y las estrategias climáticas y energéticas tienen objetivos que están "obsoletos".

"No tenemos presupuesto climático; no tenemos estrategias; no tenemos un análisis climático de las infraestructuras; no tenemos un plan financiero en estas cuestione. Falta tratar la emergencia climática como lo que es: el mayor reto colectivo al que nos enfrentamos como sociedad", ha insistido.

El parlamentario de EH Bildu cree que es necesario "sincronizar" el camino de Euskadi con los objetivos europeos para "llegar a 2030 con un 55% menos de emisiones que en 1990, lo que supone reducir las emisiones de aquí a final de década a la mitad".

"La mitad de lo que emitimos hoy, en nueve años; los mismos que usted lleva de lehendakari, los mismos en los que el ritmo de reducciones ha sido de 0,1% al año. Yo le pregunto por sus políticas, no por el histórico de Euskadi. Espero que quede clara la magnitud del problema", ha reprochado.

Otero cree que "en lugar de tergiversar los datos, de hacer parecer que todo está bajo control", se debería exponer la situación "en su crudeza y reconocer el reto colosal" que supone. "Para hacerle frente no es suficiente con lo que estamos haciendo", ha advertido, antes de subrayar que "no es suficiente limitarse a la colaboración institucional o público privada" sino que "hace falta mucho más, un contrato social sobre el clima".