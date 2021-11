El soberanismo señala a Podemos por plegarse al pacto entre PSOE y PP

"Ellos se lo han guisado y ellos se lo han comido, y lo que no podían pretender es que ahora el PNV ratificara una propuesta que para nada ha conocido ni es partícipe". Así explicó el responsable institucional jeltzale, Koldo Mediavilla, que su partido no participara en la votación después de que no se le informara "en ningún momento ni de cómo iban las negociaciones entre los grandes partidos". "Hay que despolitizar la justicia y se judicializa la política. Al final, es como el pescado que se muerde la cola", describió el dirigente nacionalista, quien recordó que el PNV había planteado un debate abierto entre el conjunto de las formaciones y no se ha dado. "Pero no se da ni en este tema ni en otros", puntualizó.

La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, coincidió en que "estamos ante un ejemplo bochornoso y muy evidente del reparto de poder de esa alternancia del bipartidismo, alejado de cualquier parámetro democrático, sin escrúpulos, vergüenza ni disimulo". Así lo evidencia la elección de los candidatos del PP, cuya "hoja de méritos" está ligada, para la dirigente abertzale, a casos de corrupción o "persecución continua" del independentismo. También desde ERC Gabriel Rufián mandó un recado a Podemos, socio de Gobierno que se plegó al pacto PSOE-PP, ya que "entendemos su posición pero pensamos que podía haber hecho muchísimo más en esto". Podemos precisó que en su partido no hay un "Gulag" controlador.

Durante el debate, PSOE y Unidas Podemos justificaron su postura y recibieron por ello las burlas y reproches de Vox y Ciudadanos. Es más, los diputados de ultraderecha incluso llegaron a gritar ¡Sí se puede! al término de la intervención del representante morado. Iván Espinosa de los Monteros llegó a levantar el puño al estilo izquierdista. El diputado morado Antón Gómez-Reino defendió que si han aceptado esos candidatos es porque "no quedaba otra" para acabar con el "secuestro del PP a los órganos constitucionales", pero que ello no significa que estén a favor de Enrique Arnaldo y Concepción Espejel, "dirigentes sin carnet" de la marca conservadora. Por su parte, el portavoz de Justicia del PSOE, Francisco Aranda, dijo que era necesario avalar el pacto, incluyendo a Arnaldo, para recuperar el "normal funcionamiento de las instituciones" y respetar la Constitución, sobre todo frente a los "lobos de la ultra derecha", que están "al acecho de la democracia". El orador socialista no recibió los vítores en tono de burla de los diputados de Vox ya que, antes de que subiera a la tribuna, decidieron abandonar el hemiciclo.

El PP evitó la polémica y su portavoz, Vicente Tirado, se centró en que su partido es "capaz de conjugar una oposición contundente" con acuerdos "de Estado" para solucionar nombramientos de órganos constitucionales conforme al "compromiso de elegir a personas de reconocido prestigio". Por contra, Íñigo Errejón, de Más País, recalcó a PSOE y Podemos que "un voto vergonzante nunca es un buen voto" y que no es un "ejercicio de responsabilidad elegir alguien que mancha la imagen del TC y del Congreso". "En el cinismo y el desánimo ganan siempre los reaccionarios", avisó. A su vez, Josep Pagès, de Junts, denunció lo que es "un fraude democrático" del que señaló como "cómplices" a los diputados de Unidas Podemos, en especial los de En Comú.

Desde Ciudadanos, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, se dirigió a Odón Elorza recriminándole que "si le parece mal Arnaldo el jurista, ¿por qué no le parece mal Arnaldo el secuestrador?, aludiendo al líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi.

