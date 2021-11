Ortuzar dice que tratarán de revertir el "trato injusto" con la inversión en Euskadi

El PNV buscará mediante las enmiendas parciales "revertir el trato injusto " con la inversión en Euskadi. Así lo trasladó ayer jueves el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, recordando el descenso en más de un punto en este terreno respecto al año precedente. Al margen de la financiación del TAV, el líder jeltzale pidió "certezas sobre cuándo se acabará de una vez y vamos a poder disponer de una infraestructura en la que hemos gastado tantas energías y dinero". "Llevamos más de una década de retraso con los planes que se habían hecho y ha sido un auténtico desastre al que hay que poner remedio", señaló, y recordó que es una "pena" que en relación al IMV "hayamos tenido que andar hasta el último minuto para que nos den lo que ya nos debían haber traspasado, dando una sensación para una parte de la opinión pública de que ya están los vascos chantajeando, que no se corresponde con la realidad, mientras que a nosotros nos dejan la de que solo se nos hace caso cuando se nos necesita".

Confiando en que finalmente se dé un acuerdo presupuestario como "factor de estabilidad política", Ortuzar predijo en Radio Nacional que la legislatura de Pedro Sánchez "tiene pinta" de que se prolongará "hasta el último día hábil" por muchas "expectativas y apuestas cruzadas que haya", y que no sería "responsable" por parte del Ejecutivo español "renunciar a presentar un proyecto de Presupuestos" para 2023. Asimismo, aseguró que su partido "no tendría ninguna duda" en hacer lo que estuviera en su mano para evitar un Gobierno de PP y Vox, que en Euskadi "lo veríamos muy mal pero que para el conjunto del Estado sería también un retroceso en términos de calidad democrática y de servicio público muy grande". "Si quitáramos la variante Vox, el PP pegaría un crecimiento exponencial, cosa que no dan las encuestas ni el olfato político apunta a que pase en breve, desgraciadamente, porque Vox es una anomalía histórica en un momento dado", valoró.

Respecto a que EH Bildu entre en el pacto presupuestario en Madrid, Ortuzar aseguró que, "en una lectura reposada", al PNV le da "satisfacción que eso sea así". "Nosotros hemos vivido los últimos 40 años con la permanente acusación y burla por parte de la izquierda abertzale y de Bildu de que íbamos a Madrid a vendernos por cuatro platos de lentejas que no servían para nada, que Madrid no tenía sentido y que era una traición a los nacionalistas vascos participar en las instituciones del Estado", lamentó. "40 años después vienen al mismo terreno que nosotros", pero "40 años tarde y en unas condiciones objetivamente peores que las nuestras para negociar", indicó. En cualquier caso, "bienvenidos sean al club", dijo, en tanto que supone "un factor de normalización política que EH Bildu se incorpore a las instituciones y haga uso del apoyo popular que se le ha dado, que es importante".

reforma laboral

pide que se hable de contenidos

Marcaje entre socios. Andoni Ortuzar pidió al Gobierno español que ofrezca una "foto completa" de la reforma laboral y consideró que entre el PSOE y Unidas Podemos se produce un "excesivo marcaje" que les hace olvidarse de que hay otros agentes políticos y sociales que son "imprescindibles" en el apoyo al Ejecutivo. "Un Gobierno tiene que llegar discutido a la calle, al Congreso y a los Consejos de Ministros", subrayó. El jeltzale está "pasmado" de cómo ha estado el Ejecutivo "dos semanas ensimismado" en el uso del término "derogar", en una "refriega dialéctico ideológica" pero "sin hablar de cómo quedará la negociación colectiva, la temporalidad o las modalidades de contratos".