Batet retira el escaño a Rodríguez y Podemos denuncia "prevaricación"

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha decidido ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo que condena al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez a la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y ha comunicado al condenado la pérdida de su escaño. Desde la formación morada, Ione Belarra, ha calificado la decisión de "prevaricación".



Según han informado fuentes de la Presidencia de la Cámara, Batet ha comunicado a Rodríguez el oficio del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, por el que se da traslado de la sentencia de la Sala Segunda, que comporta la pérdida de su condición de diputado, y del auto por el que se dispone su ejecución.



El Supremo condenó a Rodríguez por un delito de atentado a un agente de la autoridad a una pena de un mes y medio de prisión, sustituida en el fallo por una multa de 540 euros, y otra accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo.



Precisamente esa sustitución de la pena de cárcel por una sanción --que además el diputado condenado ya ha pagado-- es lo que esgrimieron los letrados del Congreso en el informe que redactaron sobre este caso, donde concluían que la sentencia del Supremo no debía tener efectos extra penales.





Alberto Rodriguez fue condenado a pesar de las pruebas que demuestran que él no estuvo allí. El objetivo era quitarle el escaño.



El Supremo presiona a la Presidencia del Congreso para retirárselo aunque ambos saben que no es lo que dice la sentencia.



Prevaricación. — Ione Belarra (@ionebelarra) October 22, 2021

Condenaron a Alberto Rodríguez sin pruebas. Aún así, en la sentencia no figura la retirada del escaño.



Hoy Batet ha cedido a las presiones de Marchena y de la (ultra)derecha política y mediática que pedían sangre y, encima, lo ha hecho aún a riesgo de prevaricar.



Vergüenza. — Pablo Echenique (@PabloEchenique) October 22, 2021

Contra el criterio de los letrados del Congreso y tras las presiones de Marchena y la derecha, @meritxell_batet que sabe además que el juicio contra @Alber_Canarias fue impresentable, le retira el acta de diputado. Como en la República de Weimar, el monstruo avanza con aliados — Pablo Iglesias ?? (@PabloIglesias) October 22, 2021

De hecho, los servicios jurídicos argumentaban que la pena privativa de libertad, que sí hubiera conllevado que el diputado 'morado' perdiera el escaño, no llegó "a nacer en ningún momento" al haber sido sustituida desde su origen por una sanción económica.La Mesa del Congreso analizó ese informe en su reunión del pasado martes, un documento en el que PSOE y Unidas Podemos, con mayoría en el órgano de gobierno de la Cámara,. El PP y Vox protestaron al entender que la condena del Supremo era clara y que lo único que debía hacer la presidenta es ejecutarla y no "interpretarla".Un día después de que la Mesa se posicionara, el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, dirigió un oficio a Batet pidiéndole que remitiera al Alto Tribunal el informe sobre la fecha de inicio depara el derecho de sufragio pasivo impuesta a Rodríguez.Este oficio llevó a la presidenta de la Cámara a reunir de nuevo el jueves por la tarde al órgano de gobierno de la Cámara. En esa cita, Batet trasladó a sus compañeros que interpretaba que el Alto Tribunal estaba pidiendo que el Congreso inhabilitara a Rodríguez, pero les consultó la conveniencia de pedir aclaraciones al Supremo sobre los efectos de la sentencia.Mientras que el PP y Vox insistían en que no hacían falta más aclaraciones, los representantes del PSOE y Unidas Podemos se posicionaron a favor de solicitar detalles al Alto Tribunal, decisión que finalmente acabó adoptado Batet al término de la reunión de la Mesa, dado que es ella era la competente para dar respuesta al oficio.La contestación a esa solicitud tardó apenas unas horas. Este mismo viernes, Marchena respondía a Batet que, que la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo es una pena accesoria "obligada" y que el Supremo no está para asesorar a otros órganos del Estado.Apenas unas horas después, la presidenta del Congreso ha resueltoponiendo fin al conflicto abierto con el Tribunal Supremo.Por su parte, Ione Belarra ha calificado de "prevaricación" la retirada del escaño y ha acusado al Tribunal Supremo de presionar a Batet para que se lo quitara pese a que "ambos sabían" que esa inhabilitación no es lo que dice la sentencia.Belarra ha criticado que el ya exparlamentario de Unidas Podemos fuera condenado por un delito de atentado a la autoridad a un agente en el marco de una manifestación en 2014, pese a que "las pruebas que demuestran que él no estuvo allí". En este sentido, ha aseverado que el "objetivo" de todo este proceso"El Supremo presiona a la Presidencia del Congreso para retirárselo aunque ambos saben que no es lo que dice la sentencia. Prevaricación", ha lanzado la titular de Derechos Sociales.A su vez, el portavoz de Unida Podemos en el Congreso,, ha tildado de "vergüenza" que la presidenta del Congreso haya cedido a las "presiones" del presidente de la Sala Segunda del alto tribunal, Manuel Marchena, y "de la (ultra)derecha política y mediática que pedían sangre", "aún a riesgo de prevaricar". "Vergüenza", ha añadido.La coportavoz de la formación morada, Isa Serra, ha calificado de "muy grave" que Batet ceda "a las presiones del Poder Judicial". "El Supremo interviniendo el Congreso y arrebatándole representantes a la ciudadanía. Esto no es contra Alberto o contra UP, es contra la democracia y nos jugamos demasiado", ha proclamado.Su homólogo en Podemos, Pablo Fernández, ha calificado de "lawfare" (concepto anglosajón que alude a la guerra judicial con fines políticos) lo ocurrido., ha apostillado.El coordinador de Alianza Verde y diputado de Unidas Podemos, Juantxo López de Uralde, ha tildado de "escándalo" la "cacería" contra Alberto Rodríguez, lo que supone un "ataque sin precedentes en nuestra democracia".El exvicepresidente y exlíder de Podemosha cargado también contra la decisión de la presidenta del Congreso, que adopta contra el criterio de los letrados de la cámara y tras las "presiones de (Manuel) Marchena y la derecha". "", ha advertido.Mientras, el cofundador del partido y politólogo, Juan Carlos Monedero, ha espetado quepara quitarle el escaño a Rodríguez y ha dicho a Batet "hace lo mismo que ha hecho la socialdemocracia a lo largo de la historia cuando la cobardía ha vencido a la dignidad".Esta tarde Unidas Podemos había exigido a Batet que no hubiera respuesta institucional sobre el futuro de Rodríguez hasta que no se reuniera el próximo martes la Mesa de la cámaradel Tribunal Supremo.El secretario primero de la Mesa y diputado de Unidas Podemos, Gerardo Pisarello, subrayó ayer que privarle de su condición de parlamentario implicaría tener que ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), dado que se habría incurrido en unapara España.