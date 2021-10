EH Bildu pide derecho a decidir sin "forzar la situación contra el Gobierno"

El coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha advertido de que el modelo autonómico "hace aguas" y es preciso "dar solución democrática al problema de la plurinacionalidad y del derecho a decidir", por lo que se ha mostrado convencido se va a "acabar votando". Asimismo, ha asegurado que la formación soberanista no está "ahora mismo por forzar una situación en contra del Gobierno del PSOE y Podemos", sino que apuesta por dialogar "con paciencia".

En una entrevista concedida a Catalunya Radio, ha advertido de que el actual modelo territorial "hace aguas" y es "un traje que nos queda pequeño". De este modo, ha reiterado que "sigue existiendo un conflicto político" porque hay "países que no están reconocidos como Cataluña, Galicia, Euskal Herria, que no se nos respeta nuestra condición nacional y se nos niega el derecho a decidir".

El dirigente soberanista ha defendido que "hay que darle solución mediante el diálogo y el acuerdo" y ha apelado a "todos lo que defendían que por las vías democráticas todos los proyectos son posibles" a que "sean coherentes" y entiendan que "el futuro de vascos y catalanes lo decidimos vascos y catalanes no porque seamos mejores que los españoles, porque tenemos derecho y queremos construir sociedades alternativas diferentes".

Otegi se ha mostrado "escéptico" respecto a la "capacidad de maniobra" del Gobierno español pero ha incidido en que "hay que anclarse a la vía de la negociación, dialogar porque el diálogo siempre produce frutos, y no hay que generar expectativas que se sabe de antemano que no se van a producir".

Tras indicar que "si un gobierno en el Estado, por primera vez desde la Segunda República, con una fuerza política a la izquierda del PSOE no es capaz de dar solución democrática al problema de la plurinacionalidad y del derecho a decidir, no habrá nunca un Gobierno en España que sea capaz de hacer eso", ha manifestado que, si se demuestra que "no son capaces, tendremos que tomar nuestras propias decisiones, no vamos a renunciar a que nuestros países pueden decidir libre y democráticamente su futuro".

El coordinador de EH Bildu ha insistido en que el modelo autonómico "ya no da satisfacción a vascos y catalanes", sino que "hace falta otra cosa" y, por ello, a su entender, "todo el mundo debería entender que vamos a acabar votando y que la oferta que hacemos es hacerlo de forma pactada, civilizada".

En su opinión, "hace falta mucha paciencia y perseverancia" y dialogar y, "en un momento determinado sacar conclusiones", para lo que no se necesitan "ni demasiadas prisas ni estar especialmente ansiosos". "Todo llegará y acabaremos votando. No sabemos cuándo, pero acabaremos votando porque no hay solución sin votar", ha confiado.

En todo caso, ha rechazado "poner fechas" y ha remarcado que "lo fundamental es sumar voluntades, ser cada vez más, que eso se mantenga en tiempo y llegará el momento en que tomemos la decisión y que difícilmente la van a poder impedir salvo que lo hagan por la fuerza".



PACIENCIA Y PRUDENCIA

De este modo, ha precisado que apuesta por "un esfuerzo de bilateralidad en una mesa de negociación", pero "puede llegar un momento en que tengas que tomar otras decisiones". En todo caso, ha precisado que "los vascos no estamos en ese momento", sino que plantean "un reto democrático al 'gobierno más progresista del Estado'".

"La carga de la prueba no está en el independentismo, la tienen ellos, que tiene que demostrar que es posible en España un gobierno que es capaz de entender que existe un marco plurinacional y voluntad permanente de los pueblos sostenida en el tiempo que demanda la independencia", ha afirmado.

Tras señalar que en Euskadi hay "un nivel de fuerzas superior si PNV, que dice que es independentista, fuera independentista" y el voto abertzale soberanista "es del 70% prácticamente", ha señalado que hace "falta poner un plan sin ningún tipo de prisas ni ansiedades, hay que sumar gente y hablar".

En este sentido, ha asegurado que EH Bidu no está "ahora mismo por forzar una situación en contra del Gobierno del PSOE y Podemos", sino que va a "explorar una vía con paciencia". "Y vamos a llegar a un momento en que vamos a tener que ver cuál es el camino a seguir pero con mucha paciencia y mucha prudencia", ha explicado.