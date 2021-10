Eguiguren: "Si no lo condenó, como esto va paso a paso, llegará esa condena"

El expresidente del PSE-EE Jesús Eguiguren se ha mostrado convencido de que "llegará" la condena de Arnaldo Otegi y de la izquierda abertzale al terrorismo de ETA porque "a nadie le va a interesar pasar a la historia ligado a ETA".

Eguiguren se ha pronunciado de este modo en declaraciones a los medios informativos en la localidad vizcaina de Gernika, donde el PSE-EE ha conmemorado los diez años sin ETA en un acto en la Casa de Juntas, que ha contado con la presencia del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y el lehendakari Patxi López, entre otros.

El que fuera presidente de los socialistas vascos ha valorado la "importancia" las palabras de Arnaldo Otegi este pasado lunes en Donostia, donde EH Bildu y Sortu hicieron pública una declaración en la que se dirigía a las víctimas de ETA para decirles que sienten "enormemente su sufrimiento" y se comprometía a "tratar de mitigarlo en la medida de nuestras posibilidades".

Ante las críticas a Otegi por no condenar a ETA, ha precisado que "de memoria" no sabe las palabras concretas que utilizó en su declaración y "hasta dónde llegan", pero ha señalado que, "si no lo condenó, como esto va paso a paso, llegará esa condena".

"Y, además, llegará esa condena quieran o no quieran, porque a nadie le va a interesar pasar a la historia ligado a ETA", ha augurado Jesús Eguiguren.