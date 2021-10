Sánchez mantiene que a final de año el promedio de la factura de la luz será "similar" al de 2018

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha ratificado este jueves su compromiso de que a final de año, y pese a que continúa el incremento de los precios energéticos, el promedio de la factura de la luz que haya pagado cualquier ciudadano sea "similar" a 2018 descontando la inflación.

"Lo vamos a cumplir con las medidas que hemos tomado, pero también con otras medidas que podamos tomar ante la posible desviación de este compromiso", se ha comprometido Sánchez, que ha calificado de "disparatados" los precios actuales de la luz.

En una entrevista en La Sexta, ha puesto en valor las medidas adoptadas por el Gobierno español y ha recordado que cuando llegue el mes de diciembre los impuestos en la factura de la luz habrán bajado un 61% y los costes fijos de dicha factura, un 50%. "Estamos amortiguando con estos instrumentos que tenemos el impacto que los precios mayoristas tienen sobre el recibo de la luz", ha insistido.

Por otra parte, Sánchez ha confirmado que a las eléctricas que firmen contratos con la industria que no incluyan los "sobrebeneficios" como consecuencia del alza de las materias primas no se les aplicarán los recortes de los conocidos como 'beneficios caídos del cielo', que se recogen en el decreto aprobado este jueves por el Congreso.

Sánchez ha indicado que a estas empresas, como no incorporan en los contratos con sus clientes estos beneficios extraordinarios, "no será necesario aplicarles esta medida (el recorte de los beneficios)".

El jefe del Ejecutivo español, que ha agradecido que el PNV se haya finalmente abstenido en el debate del decreto a pesar de sus advertencias, afirmó que es importante que se garantice un precio "razonable" al sector industrial, especialmente a la industria electrointensiva.

"Lo que vamos a hacer es decirles a las empresas, si ustedes plantean contratos donde no se incorpore este sobrebeneficio, no se le aplicará este decreto, como no lo incorporan, no será necesario aplicar esta medida (el recorte de los beneficios extraordinarios", reiteró.

El jefe del Ejecutivo también aseguró tajante que el suministro de gas en el Estado español está garantizado para este invierno y así se ha gestionado con Argelia, pero afirmó que podría estar "mucho más garantizado" con una reserva estratégica de gas a nivel europeo.

En este sentido, volvió a apelar a la Unión Europea para que revise el funcionamiento del mercado eléctrico, "que está beneficiando el alza del gas", y estudie la creación de una reserva estratégica de gas para negociar juntos en mejores condiciones, como se ha hecho con las vacunas del Covid.

"Las cosas en Europa por desgracia van lentas, pero hemos contribuido a abrir un debate a nivel europeo", dijo Sánchez, al ser preguntado por la propuesta de la UE de debatir más a largo plazo esta propuesta de España que, según el jefe del Ejecutivo, empieza "a permear" en Europa. También demandó que se analice "bien" la evolución de los mercados de emisión de CO2, porque hay "mucha especulación financiera".

Por último, Sánchez se refirió al fichaje del socialista Antonio Miguel Carmona por parte de Iberdrola y apuntó que él no es quien para decirle a una empresa a quién tiene que contratar o a un "militante socialista" que tiene que hacer con su vida, pero garantizó a los ciudadanos que no es objeto "de ninguna presión ni de ningún lobby".

"Me debo a los ciudadanos, a los empresarios, a los autónomos y a una mayoría amplia que necesita un Gobierno comprometido. Empeño mi palabra que en eso es en lo que estoy", reiteró.



Renovación del CGPJ

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha agradecido al PP que haya llegado a un acuerdo con el PSOE para renovar cuatro órganos constitucionales pero le ha pedido que haga un "esfuerzo" para desbloquear también el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para "cumplir con la legalidad".

El PSOE y el PP han abierto la puerta a pactar la renovación de la cúpula del Poder Judicial después de que hayan cerrado este jueves un acuerdo para renovar el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos.

Sánchez ha agradecido al PP que haya pactado la renovación de cuatro órganos pero cree que "no tiene sentido" que no se haga lo mismo con el CGPJ "porque estamos hablando de cumplir con la legalidad".

"No puede ser que el PP considere que la Constitución se aplica conforme le vaya bien a él o no. Si han permitido el desbloqueo de forma tan rápida (de cuatro órganos) hagan un esfuerzo (con el CGPJ) porque los jueces lo merecen", ha añadido.

El presidente, que ha destacado la importancia de tener "instituciones sólidas", ha lamentado "la sinrazón del bloqueo" del órgano de gobierno de los jueces, y ha reclamado al PP que no haga uso de una "legalidad ventajista" al no renovarlo.

Preguntado si cree que la renovación de este órgano está cerca, ha respondido que le gustaría pensar que sí porque los jueces "se merecen un órgano de gobierno renovado y plenamente capacitado para desplegar todas sus competencias".

Sobre la posibilidad de cambiar el sistema de elección de los integrantes del CGPJ, en atención a la demanda del PP para que los jueces elijan a los jueces, ha dicho que esto ya ocurre porque el Parlamento vota integrantes que son propuestos por "asociaciones de jueces o un determinado número de jueces que avala a candidatura de sus colegas", un sistema "que ha funcionado en estos años".

Además, ha advertido al PP de que no tiene mayoría parlamentaria para conseguir un cambio en la forma de elección y en política "es importante saber ganar y perder".



Sistema público de pensiones

Pedro Sánchez ha asegurado que España "camina con un buen rumbo" y "no está en bancarrota", aunque ha admitido que la inflación "está peligrosa" y es motivo de preocupación para el Ejecutivo.

Sánchez ha enfatizado que "España crece", recordando que el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que el país será el próximo año la economía industrializada que más va a evolucionar.

Además, ha destacado que se está creando empleo y ya se alcanzan niveles previos a la pandemia, al tiempo que ha ensalzado que la prima de riesgo es baja. "Caminamos con un buen rumbo", ha remarcado, tras señalar que en plano macroeconómico se prevé una reducción de deuda y que el déficit entre en una senda consolidación fiscal de cara a los próximos años.

Para el futuro próximo, el Gobierno español quiere plantear una recuperación "lo más justa posible", por lo que el presidente ha insistido en la necesidad de aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 para que canalicen los fondos europeos y permitan la redistribución la riqueza.

Por ello, ha apuntado que "se le antoja difícil" entender que un partido "progresista" como es ERC haya advertido de que ahora mismo está en el "no" en cuanto a su apoyo a unas cuentas públicas que apuestan por lo social y la juventud, según ha ensalzado.

En cuanto a las pensiones, Sánchez ha señalado que "es evidente" que la generación de los 'baby boomers' pondrá en "algo más de estrés" al sistema público, pero ha garantizado a la ciudadanía que "es sostenible".

Lo que está haciendo ahora el Ejecutivo es plantear "medidas graduales", como acercar la edad efectiva de jubilación a la legal, algo importante para mejorar la capacidad de ahorro del sistema público de pensiones, según Sánchez. En cuanto al factor de equidad intergeneracional el presidente espera poder llegar a un acuerdo con agentes sociales para dar tranquilidad al conjunto de jubilados "hoy y mañana".



Cree que Juan Carlos I debe dar explicaciones

Sánchez también ha manifestado durante la entrevista que cree que Juan Carlos I debe dar explicaciones. Además, ha garantizado que se le trata sin "favoritismo".

El presidente del Gobierno español se ha desmarcado de la decisión que previsiblemente tomará la Fiscalía de archivar las diligencias de investigación sobre el origen de la fortuna del rey emérito. "Sería conveniente que Juan Carlos I dijese efectivamente cuál es su opinión sobre todos estos hechos, que como los califiqué, son informaciones perturbadoras, y que al final socavan la confianza del pueblo español en todas las instituciones".



Insultos y abucheos

Otro tema al que se ha referido han sido los abucheos e insultos recibidos el pasado 12 de octubre. Sánchez ha admitido en lo personal no le gusta que le insulten, aunque en lo político tiene las "espaldas muy anchas", pero cree que es un "error" que Casado avale los abucheos, pitidos e insultos que le lanzaron los ciudadanos el pasado 12 de octubre.

En cuanto a la afirmación que realizó ayer el líder del PP, Pablo Casado, durante su intervención en el pleno del control al Gobierno en el Parlamento, al asegurar que Pedro Sánchez había escuchado a la calle, el presidente ha considerado que esta afirmación es un "error".

En este sentido, ha añadido que la afirmación del dirigente popular viene a avalar los insultos a la Presidencia del Gobierno y él considera que las instituciones se tienen que respetar.

Y, aunque ha dicho respetar la "libertad de expresión", ha considerado que los insultos están "fuera de la democracia y sobre todo en un momento en el estamos celebrando el día de nuestro país", del que Pedro Sánchez cree que los ciudadanos deben sentirse "orgullosos de pertenecer a esta gran nación que es España".



Volcán de Cumbre Vieja

Sánchez se ha referido también durante la entrevista a la erupción del volcán de Cumbre Vieja y ha defendido el papel de la "ciencia pública" porque gracias a ella se pudo evacuar en "instantes" a los afectados y no han tenido que lamentarse pérdidas.

El jefe del Ejecutivo español ha abogado por combinar la protección de los vecinos afectados con las taeras de reconstrucción en cuestiones como el regadío en plantaciones plataneras o la circulación del tráfico en las carreteras dañadas.

"Lo más importante es el enfoque de la ciencia", ha dicho para alabar la "extraordinaria respuesta cívica" de los palmeros y las palmeras. Además, Sánchez ha defendido la "unidad" ante este hecho y ha revelado que eso es precisamente lo que le pidió uno de los vecinos de La Palma, que se mantengan todos unidos ante la catástrofe.

El presidente del Gobierno español ha apuntado, no obstante, que el problema que tienen los científicos es que se desconoce cuánto puede durar la erupción para recordar que la registrada en 1971 se alargó durante casi tres meses.

"Ahora mismo que está a punto de culminar el primer mes, quiero trasladar un mensaje de solidaridad. España está con La Palma", ha subrayado, al tiempo que ha afirmado que todas las administraciones trabajan "codo con codo" para responder a lo más urgente o inmediato, como dónde ubicar a los afectados, en qué hoteles o cómo garantizar una pronta compra de una vivienda para estar temporalmente hasta reconstruir las viviendas o construirlas en otro lugar.



Entrada de Ghali

Por otra parte, Sánchez ha evitado aclarar este jueves si fue él quien autorizó la entrada en el Estado español del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, y ha insistido en que el Ejecutivo "cumplió a rajatabla con la legalidad democrática". "Hicimos lo que hicimos y lo hicimos bien", ha remachado, mostrando su confianza en que la Justicia les "dé la razón".

El jefe del Ejecutivo español se ha escudado en que este asunto está 'sub iudice' para no responder a la pregunta de si fue él quien dio la orden para que Ghali pudiera entrar en el país. "No debo pronunciarme al respecto", ha esgrimido.

En este contexto, ha insistido en que su estancia en el Estado español se debió a "razones humanitarias", recalcando que estaba "a punto de fallecer" y que se solicitó ayuda para "ayudarle a sobrevivir y sortear el Covid".