Sánchez se compromete, tras exigencia del PNV, a modificar el decreto eléctrico para no perjudicar a la industria

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se ha comprometido en el pleno de control del Congreso a "aclarar y precisar lo que haga falta" el decreto que recorta los beneficios a las eléctricas para no perjudicar a la industria. Sánchez lo ha hecho en respuesta a la exigencia de "retocar" dicho decreto planteada al respecto por el portavoz del Grupo Vasco del PNV en la Cámara, Aitor Esteban, quien además le ha advertido de que con la escalada de los precios de la electricidad "está en juego el futuro de la economía, pero también el de su propio Gobierno".



Para el portavoz del PNV, es necesario "impedir" que las empresas eléctricas "jueguen a su antojo" con las posibles fuentes de generación "para sacar el máximo beneficio" y ha concedido que "no es aceptable que utilicen a las empresas de ariete para sus propios intereses", ha dicho. "Pero la solución no es esa simplona solución de recortes a las eléctricas. Esto es mucho más profundo", ha apostillado, destacando que la industria se enfrenta a una crisis de escasez de materias primas y encarecimiento de las mismas, y que la crisis energética "puede ser un golpe que las tumbe definitivamente". "Le urjo a que haga algo, no sólo en el plano europeo. Debe de hacer algo, ahora y aquí, desde su propio Gobierno, retocando, reorientando el decreto", ha instado el portavoz del PNV.





Más tarde,con el fin de invertir en infraestructuras de transporte y almacenamiento del gas como tecnología de "respaldo": "Llevamos años diciendo que inviertan, no nos han hecho mucho caso y nos abocamos a un invierno muy complicado", ha dicho.En su respuesta, Pedro Sánchez ha defendido la apuesta de su Gobierno por la reindustrialización, y ha señalado que es "clave" la necesidad de acometer medidas a nivel europeo, con lamedidas contra "la especulación" de los derechos de emisión de CO2 y "reforzar la capacidad de negociación" frente a los exportadores de gas. Asimismo, ha defendido como "de justicia social" el recorte de beneficios de las empresas, para que "empresas que están cobrando por encima de sus costes arrimen el hombro y no se repercuta ese alza en el recibo de la luz".Sánchez ha asegurado que el Ejecutivo mantiene contactos con eléctricas e industria para "asegurar" que las segundasy también para "facilitar" nuevos contratos "a precios asequibles" para los productores industriales. "En eso es en lo que está el Gobierno trabajando, con las empresas eléctricas y con la industria: aclarar y precisar lo que haga falta del decreto 17/2021", ha dicho.