Fernández Díaz pide apartar a Campo de la decisión sobre su procesamiento

El ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz ha presentado un incidente de recusación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para apartar al ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo del tribunal que decidirá sobre su procesamiento por el presunto espionaje parapolicial al ex tesorero del PP Luis Bárcenas en la 'Operación Kitchen'.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García-Castellón, ha procesado a once personas por esta pieza separada de 'Tándem', situando a Fernández Díaz en la cúspide del grupo de responsables del Ministerio de Interior y de la Policía que habrían desplegado un dispositivo entre 2013 y 2015 para espiar a los Bárcenas a fin de robar al ex tesorero la documentación comprometedora que pudiera tener del PP y sus dirigentes para que no cayera en manos de la Justicia.

Fernández Díaz presentó un recurso de reforma y subsidiario de apelación en el que solicitaba el archivo de las pesquisas respecto a él, alegando que carece de lógica que fuera el 'cerebro' de 'Kitchen' porque no tenía ningún interés en torpedear las pesquisas judiciales sobre los famosos 'papeles' de Bárcenas, dado que su nombre "nunca" había aparecido relacionado con ellos.

Sin embargo, el juez instructor ha rechazado este mismo miércoles el recurso de reforma, al considerar que hay "indicios suficientes" contra Fernández Díaz, de modo que su impugnación ha seguido su camino en apelación ante la Sala de lo Penal.

Las mismas fuentes han confirmado igualmente que la defensa del ex ministro de Interior, dirigida por el abogado Jesús Mandri, ha presentado un incidente de recusación contra Campo al considerar que su presencia en dicho tribunal pone en riesgo la necesaria imparcialidad judicial.



POR MANDATO LEGAL



Campo está obligado a abstenerse de las denominadas causas políticas. La ley del Poder Judicial establece que los jueces que retomen sus funciones tras haber sido nombrados para "cargo político o de confianza" o elegidos para cargos públicos "deberán abstenerse, y en su caso podrán ser recusados, de intervenir en cualesquiera asuntos en los que sean parte partidos o agrupaciones políticas, o aquellos de sus integrantes que ostenten o hayan ostentado cargo público".

Y, conforme expone la defensa de Fernández Díaz, en este asunto concurren ambas circunstancias, ya que PSOE y Podemos ejercen la acusación popular y uno de los investigados es el que fuera ministro de Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

Campo se ha reincorporado recientemente a su plaza de magistrado de la Audiencia Nacional ubicándose en la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, donde recaen los recursos formulados en relación con la macrocausa 'Tándem' sobre los negocios privados del comisario José Manuel Villarejo.

El ex ministro socialista también fue nombrado ponente del recurso de apelación presentado por los periodistas procesados en la pieza separada 'Dina', si bien esta designación por turno fue corregida para situar en su lugar al magistrado Carlos Fraile.