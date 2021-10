PNV y ERC reciben con cautela el cortejo de Montero en los Presupuestos

El Gobierno español ha presentado este jueves su proyecto de Presupuestos para el próximo año con una lluvia de millones para escenificar su respaldo a los jóvenes, en un proyecto expansivo con banderas sociales como el incremento de las pensiones. Y, en lo político, Pedro Sánchez no tiene en mente un cambio de pareja en este baile. El Ejecutivo español ha querido despejar las dudas que existen sobre sus intenciones para la negociación, días después de que los contactos con el PNV no hayan logrado desatar los principales nudos gordianos con este grupo. En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que aprobó el proyecto, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señaló con claridad al PNV y a ERC como "socios prioritarios" y se fijó como objetivo amarrar sus votos.

En una pregunta que ni siquiera citaba al grupo jeltzale, sino que interrogaba a la ministra por ERC, Montero fue categórica: "Aquellos que apoyaron la moción de censura e hicieron posible la investidura son socios prioritarios, PNV y ERC, y también Compromís, Más País, PRC... Son todos prioritarios". La ministra no citó a EH Bildu, que no tiene un acuerdo de investidura, aunque añadió que no excluye a otros partidos. "Ojalá contemos con prácticamente la totalidad de los grupos, salvo las fuerzas de derecha", dijo.

Los socios respondieron con cautela a estos agasajos. La clave está en que la ministra aseguró que los contactos con PNV y ERC son fluidos y que ha incorporado algunas de sus demandas en materia de inversiones al proyecto, pero no concretó las cesiones sobre las agendas vasca y catalana. Más allá de la declaración de intenciones, no se conocen los datos que lo respaldan. Fuentes del grupo del PNV en el Congreso consultadas por DEIA no tenían constancia fidedigna de tales incorporaciones al proyecto de Presupuestos para 2022 porque, por el momento, no hay acuerdo, y por la tarde no habían tenido acceso aún a los libros de las Cuentas ni conocían lo que se ha aprobado en Consejo de Ministros.

Montero no concretó tampoco si aludía al Tren de Alta Velocidad, a su soterramiento en la entrada en Bilbao y Gasteiz, los pasos a nivel y las partidas plurianuales que vienen de años anteriores, o si quería decir que ha incorporado nuevas demandas. Las que no se hayan introducido tendrán que tramitarse vía enmienda. El PNV quiere ver qué aparece y qué no en el proyecto. ERC se mostró igualmente cautelosa porque el diálogo no está avanzado. Y, desde el Govern, el conseller de Hacienda, Jaume Giró, confió en que aparezcan inversiones equivalentes al peso catalán en el PIB, un 19%. PSOE y Unidas Podemos están a 21 escaños de la mayoría absoluta.

TRANSFERENCIAS E INVERSIONES



Montero sí dejó ver que hay ciertas dificultades en el diálogo. Pidió a PNV y ERC que "sean razonables" y permitan que el proyecto pueda iniciar su tramitación vía enmiendas, lo que parece una alusión velada a que no presenten una enmienda a la totalidad que devuelva las Cuentas al cajón. Aseguró que hay dos vías paralelas. Por un lado, dijo que estos grupos piden incluir inversiones y proyectos estratégicos en los fondos europeos y en el Presupuesto ordinario (no entró en detalles), y aseguró que algunas de estas cuestiones se han incorporado ya de salida en el proyecto para que no se complique en el periodo de enmiendas. No obstante, rechazó ofrecer los datos sobre la inversión por territorios y se remitió a que el miércoles se registrará el texto en el Congreso de los Diputados.

Por otro lado, admitió que se están negociando las transferencias que recogen sus estatutos de autonomía. En el caso vasco, se busca un acuerdo sobre el traspaso íntegro de la gestión del Ingreso Mínimo Vital a Lanbide, donde el ministro Escrivá ha planteado una reforma legal que el PNV espera que no sirva como pretexto para demorar un acuerdo más allá del día en que se voten las Cuentas. Andoni Ortuzar ha avisado este jueves de que este asunto tendrá que resolverse en dos o tres semanas, un plazo crítico que coincide con la estimación para el pleno de enmiendas a la totalidad, el 27 o 28 de octubre. Las fuentes consultadas aseguran que, cuando llegue el momento, si no hay traspaso, tendrán que tomar una decisión sobre presentar o no la enmienda.

El traspaso de las líneas de tren de cercanías está igualmente sobre la mesa. La ministra no concretó las materias, y puntualizó que son negociaciones paralelas, no presupuestarias, pero que forman parte de los acuerdos de investidura. El president Aragonès, de ERC, ha enviado una carta a Sánchez para presionar con los trenes y el traspaso de Rodalies.

SUBIDA PARA LOS JÓVENES Y PENSIONISTAS



Montero acudió a la rueda de prensa con la intención de regalar los oídos a los jóvenes, con una lluvia de millones que sonó a acto de desagravio ante lo que ella misma calificó como las visiones "distorsionadas" sobre este colectivo durante la pandemia, donde "ha tenido un comportamiento ejemplar". Desgranó unos anuncios que han levantado ciertas suspicacias y críticas de electoralismo. El PP habló directamente de "libertinaje" y de un exceso de gasto.

Montero anunció 12.550 millones para mejorar las oportunidades de la juventud, el doble que en el ejercicio anterior. Además del bono vivienda de 250 euros al mes y el bono cultura de 400 (que no incluye los toros), anunció 2.199 millones para becas. Dentro de estas, un novedoso programa para optar a ser juez, fiscal o abogado del Estado. Con el bono del alquiler, surgió una nueva confusión tras anunciar Montero que se aplicará solo a los alquileres de hasta 600 euros al mes. El Gobierno español la desmintió porque fue un lapsus.

IMPUESTO DE SOCIEDADES DE LIMITADO ALCANCE



La ministra confirmó, por otro lado, que el Impuesto de Sociedades será como mínimo del 15% sobre la base imponible para las grandes corporaciones (esta medida la pedían sus socios en el Consejo de Ministros, Unidas Podemos, pero ella relativizó su impacto a 1.070 empresas y 400 millones de euros), y cifró en 27.633 millones los fondos europeos.

Las Cuentas incorporan un aumento en las pensiones no contributivas y mínimas del 3%, y el resto se actualizará en función del coste de la vida, el IPC que se registre en noviembre. El IMV también crecerá un 3%. Montero puso en valor que se destinarán 13.298 millones a I+D+i, "el mayor Presupuesto d ela historia", y las políticas sociales absorberán seis de cada diez euros, 240.375 millones, o 248.391 sumando el fondo europeo.