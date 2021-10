Yolanda Díaz ve dificultades para atar los PGE con el PSOE

El PSOE y Unidas Podemos, los dos socios que conforman el Ejecutivo de Pedro Sánchez, están todavía lejos de cerrar el proyecto presupuestario para 2022 que deben presentar al Congreso de los Diputados. Así lo reconoció ayer lunes la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que explicó que existen "distancias" importantes en lo que concierne a los planes para vivienda, fiscalidad de grandes empresas o prestaciones para las familias.

La también ministra de Trabajo se pronunció sobre el estado de las negociaciones en el seno del Gobierno español para cerrar los flecos de un proyecto de Presupuestos que después deben consensuar con el resto de socio parlamentarios. A este respecto, Yolanda Díaz afirmó que han negociado con los socialistas durante el pasado fin de semana, pero todavía hay aspectos donde les ha sido imposible llegar a un acuerdo. "Hay distancias para poder presentar a la sociedad española unos Presupuestos que sean indicativos de una recuperación justa", admitió.

De esta manera, "para hablar de la recuperación justa", Díaz cree que es necesario abordar cambios en la fiscalidad, ya que "no es comprensible" que "un pequeño autónomo o una pyme pague más que una gran empresa" en lo que concierne al Impuesto de Sociedades. Entre las diferencias con los socialistas, la titular de Trabajo citó también los mecanismos de protección social, entre los que ahondó en las prestaciones para las familias. "No soy capaz de entender por qué razón no se quiere hacer lo que se está haciendo en países europeos. Las familias dedican el doble a pagar el arrendamiento que las medias europeas", criticó.

Pero el gran escollo de la negociación entre los socios parece ser la futura ley de Vivienda, en la que la coalición morada insiste en introducir una regulación del precio de los alquileres a semejanza de la que ya se aprobó en Catalunya y existe en numerosos países europeos. Sin embargo, los socialistas no quieren que esta cuestión se vincule a los Presupuestos Generales del Estado y prefieren abordarla por separado.

el psoe confía en un pacto



Así lo explicó ayer lunes el nuevo portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, que en cualquier caso confía en que finalmente se alcance un acuerdo en esta materia. De esta manera, sobre la regulación de alquileres que exige Unidas Podemos, Gómez se abre a negociar sobre ello pero considera que estas conversaciones y la tramitación de la ley de Vivienda no pueden "retrasar" la aprobación del proyecto presupuestario.

En una entrevista en Radiocable, el portavoz socialista respondió así a Yolanda Díaz y a Ione Belarra, que el pasado sábado avisó también de que un acuerdo en materia de vivienda será "indispensable" para sacar adelante los PGE. "Estamos dispuestos a hablar de vivienda, pero los Presupuestos tienen una tramitación de carácter inminente y no pueden estar condicionados a aspectos que puedan lastrar o retrasar su aprobación", insistió Gómez.