Bildu admite en el Congreso el "dolor que pueden causar" los 'ongietorris' a las víctimas

El grupo de Ciudadanos ha llevado este martes al Congreso de los Diputados una proposición no de ley para prohibir los recibimientos a los presos de ETA a la salida de la cárcel, una iniciativa que utilizó para cargar por igual contra el Gobierno vasco y el Ejecutivo español y buscar su desgaste acusándolos de mirar hacia otro lado. El debate no tuvo mayor recorrido porque los socialistas cargaron con dureza contra el partido naranja y se remitieron a la reforma legal que explora el ministro Marlaska, y socios de Pedro Sánchez como el PNV recordaron que los jueces ya han dejado claras las dificultades para prohibir a priori estos pronunciamientos sin que se sepa si va a producirse un enaltecimiento del terrorismo. En esta sesión, eso sí, EH Bildu pronunció un discurso con unos matices que van más allá de lo dicho en Euskadi. Mertxe Aizpurua aseguró que su coalición entiende "que estos actos puedan generar sentimientos de dolor" a las víctimas y, por ello, están dispuestos a hablar con ellas, con las víctimas, con agentes políticos y sociales y con las instituciones.

Arnaldo Otegi se había mostrado recientemente a favor de reconocer todas las "humillaciones", pero Aizpurua admitió este martes con claridad que estos actos pueden causar dolor a las víctimas, algo que EH Bildu no es habitual que haga porque parte de la premisa de que estos recibimientos no pretenden causar ese daño y no existe esa intencionalidad. "La izquierda independentista vasca no es ajena al dolor de las víctimas. Entiende, reconoce y respeta su sufrimiento. El de todas, también el de las víctimas de ETA", dijo, para añadir que también son conscientes del dolor que ha generado la política penitenciaria en miles de familias, y que el alargamiento de las condenas supone una "vulneración de los derechos humanos" que debe finalizar cuanto antes.

Sostuvo que su coalición "entiende el malestar de las víctimas que se sienten dolidas por el recibimiento de expresos en sus lugares de origen". "Entendemos que estos actos puedan generarles sentimientos de dolor y sufrimiento. Lo entendemos y lo respetamos. Por eso estamos dispuestos a escuchar a todas ellas, hablar con todas ellas, con todas las víctimas que estén dispuestas a dialogar de todo ello con voluntad de avanzar, y nos gustaría hacerlo en Euskal Herria", dijo, para citar asimismo a los agentes políticos y sociales y a las instituciones. Pidió que no se utilice como arma política. Estas declaraciones las pronunció EH Bildu en el Congreso, un ámbito donde la derecha española recurre a estos argumentos para tratar de presentar a la izquierda abertzale como una socia que contamina al propio Sánchez y con la que no debería pactar por cuestiones como esta.

EL PSOE CRITICA A C'S

Desde el PSOE, Sonia Ferrer acusó a Ciudadanos de moverse a rebufo de otros partidos de la derecha española como el PP, y le recriminó que con estos pronunciamientos termine dando el protagonismo a los ongietorris y a la izquierda abertzale. Expresó su "rechazo contundente" a los homenajes, pero añadió que el Gobierno español intentará ponerles coto siguiendo las vías adecuadas y explorando una reforma legal para sancionarlos por el cauce administrativo, frente a la aplicación de la Ley Mordaza que busca C's. Desde el PNV, Mikel Legarda preguntó a C's si cree en la división de poderes, y le recordó que los actos, por mucho rechazo que puedan generar, ya son supervisados por la Audiencia Nacional y que, si no los prohibe, solo queda vigilarlos. Preguntó si quiere prohibir estas expresiones al margen de los tribunales.