Puigdemont se reúne hoy con alcaldes independentistas de Cerdeña

El expresidente catalán Carles Puigdemont, detenido el jueves en Cerdeña y puesto en libertad el viernes, se reúne hoy en la ciudad de esta isla Oristán con un grupo de alcaldes independentistas de la isla italiana, en uno de sus últimos actos antes de partir el lunes a Bruselas para seguir con sus labores como eurodiputado.

Puigdemont tiene en su agenda de este domingo una reunión con la Corona de Logu, la asamblea de las autoridades locales independentistas sardas; y varias visitas por la ciudad, entre ellas a la Torre de Mariano (que era la puerta de acceso septentrional de Oristán) y a un museo.

El expresidente catalán compareció este sábado ante los medios, en catalán, castellano, inglés e italiano, y afirmó que el Gobierno español solo "quiere dialogar con quiénes le dan apoyo parlamentario", al tiempo que lamentó que haya "una parte independentista, no menor, que no está en los planes de Pedro Sánchez".

Además, aseguró que seguirá "viajando por Europa" y que asistirá personalmente a la vista fijada en el Tribunal de Apelación de Sassari del 4 de octubre, en la que se determinará si existen razones o no para su entrega a España, después de que fuentes italianas cercanas al caso hayan explicado que si no estuviera físicamente presente en territorio italiano, el tribunal establecerá "no lugar a proceder" y terminará el procedimiento judicial.

El líder independentista fue arrestado el jueves en el aeropuerto de Alguer, por una orden del Tribunal Supremo español, aunque salió de la cárcel de Bancali en la ciudad de Sassari el viernes, cuando el Tribunal de Apelación decidió que no le iba a imponer medidas cautelares de ningún tipo ni restricciones de movimiento.

Este sábado participó en el evento de folclore catalán en Alguer, organizado por Adifolk, y se reunió con el presidente de Cataluña, Pere Aragonès, y el vicepresidente, Jordi Puigneró, quienes viajaron hasta Cerdeña para mostrarle su apoyo.

Aragonès afirmó en una declaración a los medios que "la represión contra el movimiento independentista continúa, que es más necesaria que nunca una amnistía" y que hace falta "el derecho el pueblo catalán a decidir su futuro" y el "ejercicio del derecho a autodeterminación con un referéndum de independencia", si bien no se pronunció sobre si este arresto influirá en la mesa de diálogo en curso entre el Estado español y Cataluña.