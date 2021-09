Andueza propone liderar un PSE "sin ataduras" y con las "manos libres" para pactar

El secretario general del PSE de Gipuzkoa y portavoz parlamentario, Eneko Andueza, confirmó ayer viernes su candidatura a suceder a Idoia Mendia en la secretaría general del partido. Y lo hizo planteando un liderazgo que acudirá con "las manos libres" y "sin ataduras" a buscar en la arena política los pactos que considere necesarios para "mejorar el bienestar de los ciudadanos". Desde "la lealtad" a los que actualmente tiene firmados con el PNV, dijo, pero con la vocación de "ensanchar el espacio de la izquierda vasca". "Cada uno sabrá cuál es su papel y su recorrido particular. Los socialistas vascos tenemos nuestra hoja de ruta muy clara", afirmó.

Andueza compareció en la sede socialista de Bilbao para confirmar lo que era un secreto a voces: que se postulará a ocupar la Secretaría General de la formación en el Congreso que los socialistas vascos celebrarán los días 20 y 21 de noviembre.

Mendia deja como herencia un partido que comparte con el PNV varios espacios de poder, entre ellos el propio Gobierno vasco. Andueza agradeció "la generosidad" y el trabajo de la vicelehendakari y quiso subrayar que no pretende generar tiranteces en este ámbito, explicando que no prevé que haya problemas entre los socios del Ejecutivo vasco. Ni siquiera por la cuestión del autogobierno, que en el pasado Pleno de Política General destapaba unas diferencias que PNV y PSE se encargaron de salvaguardar en su acuerdo de gobierno. "Creo que en absoluto, es muy sano discrepar" en un Ejecutivo de partidos con tradiciones políticas "tan diferentes", aseguró, a pesar de que se mostró muy crítico en el Parlamento Vasco con la llamada que hizo el lehendakari Urkullu a buscar una nueva fórmula de Concierto Político que "permita la reintegración foral plena". "Ambos partidos teníamos muy claro que esta cuestión era muy difícil de pactar y por eso en nuestro acuerdo firmamos el desacuerdo en esta cuestión. Son modelos que cada cual libremente puede defender", pero el PSE apuesta por "un modelo del siglo XXI y no del XIX", dijo.

Modernizar el PSE



Andueza quiso subrayar expresamente que comparte la opinión de que el pacto PNV-PSE dota al ámbito institucional vasco de una importante estabilidad. Pero, a continuación, matizó que eso no significa que no estén "abiertos a otros acuerdos". A continuación reiteró que, si dirige el PSE, actuará con "las manos libres" para que su formación se desenvuelva en "un campo libre". "Siempre desde la absoluta lealtad a los acuerdos firmados con el PNV", aclaró.

Así, explicó que su partido no mirará "con quién acuerda, sino para qué". Y por ello, sobre la posibilidad de tejer entendimientos con EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, se limitó a deslizar que "todos los que coincidan" en el objetivo de reforzar los servicios públicos y las condiciones de los vascos "sin dejar a nadie atrás", tendrán a su disposición a los socialistas para acordar. "Quiero liderar este nuevo tiempo de esperanza en el que tendremos que tomar decisiones con determinación, valentía y capacidad de anticipación", dijo, conjurado para hacer frente a una renovación "adaptando y modernizando el proyecto socialista a este nuevo tiempo".

Otra candidata

Soraya Morla. La exconcejala de Basauri Soraya Morla, que lideró el grupo vasco de apoyo a Pedro Sánchez en las primarias de 2017 cuando se enfrentó a Patxi López y Susana Díaz, se presentará a las primarias para la secretaría general del PSE, a las que concurre Eneko Andueza. Morla señaló que presentará su precandidatura el lunes, cuando acaba el plazo, y que el equipo que la secunda está formado por militantes de base que en 2017 apoyaron la lista de Sánchez.