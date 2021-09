El PNV reclama la puesta en libertad de Puigdemont

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha trasladado su solidaridad y la de la formación que dirige por la detención del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y ha reclamado su puesta en libertad.



En un mensaje en su cuenta personal de Twitter, el dirigente jeltzale se ha referido a la detención este pasado jueves de Puigdemont en Cerdeña por las autoridades italianas, por la orden de búsqueda y captura del Tribunal Supremo (TS).





He trasladado a @jordisanchezp, secretario general de @JuntsXCat, mi solidaridad tras la detención del President Puigdemont @KRLS y me he sumado a su clamorosa petición de libertad. Llegue mi solidaridad y la de @eajpnv al entorno del President y a la sociedad catalana.