El Gobierno vasco cree que la detención de Puigdemont es consecuencia de "judicializar un problema político"

El vicelehendakari primero, Josu Erkoreka, ha señalado que "es el juez el que decide si entrega a España" a Puigdemont y ha recordado que en esta ocasión "puede pasar lo que mismo que en Alemania", aunque ha reconocido que la detención "no tendrá buenas repercusiones" sobre la "mesa de diálogo" de Catalunya.



En una entrevista en Euskadi Irratia, Erkorera ha señalado que el arresto del expresidente de la Generalitat el jueves en Cerdeña (Italia) es "una consecuencia" de haber decidido "judicializar un asunto político, como es la situación en Catalunya".



"Todavía hay que ver qué consecuencias tiene" porque se trata de una "decisión policial", pero si es entregado a España o no "lo decide un juez", ha señalado Erkoreka, que ha recordado que Puigdemont también fue arrestado en Alemania "pero posteriormente, por argumentos jurídicos, no fue puesto en manos de las autoridades españolas".



Además "hay que analizar qué tipo de inmunidad" mantiene Puigdemont en su calidad de europarlamentario, ha señalado Erkoreka, que ha remarcado que "habrá que ver, por lo tanto, cómo pondera el juez estos datos".



El también consejero de Seguridad, ha señalado que habría que analizar también por qué en otros países europeos en los que Puigdemont también ha estado no ha sido detenido y ha considerado que el arresto se hace porque "salta un dato en el registro de fronteras".



En cuanto a las posibles repercusiones de este hecho en la mesa de diálogo sobre Catalunya ha indicado que "ahora no le viene bien" y de hecho "ya se han convocado movilizaciones".



En todo caso, ha indicado que espera que la "solución" para Catalunya venga "del diálogo" y que este hecho o su posterior desarrollo "no sea un obstáculo para ello".



"Clamorosa" petición de libertad

He trasladado a @jordisanchezp, secretario general de @JuntsXCat, mi solidaridad tras la detención del President Puigdemont @KRLS y me he sumado a su clamorosa petición de libertad. Llegue mi solidaridad y la de @eajpnv al entorno del President y a la sociedad catalana. — Andoni Ortuzar (@andoniortuzar) September 24, 2021

El presidente del PNV,, ha transmitido la solidaridad de su partido al entorno del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont tras su arresto yEn un mensaje en redes sociales, Ortuzar ha señalado que ha transmitido al secretario general de JxCat, Jordi Sànchez, su solidaridad tras la detención de Puigdemont y "me he sumado -ha indicado- a su clamorosa petición de libertad". "Llegue mi solidaridad y la de EAJ-PNV al entorno del President y a la sociedad catalana", ha continuado.