Andueza se abre a pactar con todas las formaciones, "desde la lealtad al PNV"

El secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa y portavoz parlamentario, Eneko Andueza, ha asegurado que quiere liderar un partido "sin ataduras" para pactar con todas las fuerzas políticas, aunque siempre "desde la absoluta lealtad al PNV", y ha expresado su intención de "ensanchar el espacio de la izquierda vasca socialista". Además, ha defendido una Euskadi del siglo XXI "para todos", sin "tensionamientos identitarios" y basada en "una convivencia con memoria y sin rencor".



Andueza, que ha comparecido públicamente en la sede socialista de Bilbao para dar a conocer que se postulará a ocupar la Secretaría General de la formación a partir del próximo Congreso, que se celebrará los días 20 y 21 de noviembre, ha afirmado que el PSE-EE "no tiene ataduras para los acuerdos cuando se trata de mejorar el bienestar de los ciudadanos". "Cada uno sabrá cuál es su papel y su recorrido particular. Los socialistas vascos tenemos nuestra hoja de ruta muy clara", ha añadido.



En este sentido, ha precisado que "la hoja de ruta a través de los acuerdos de Gobierno" que existen con el PNV "es muy clara y, sobre todo, tiene un marcado sello socialista y progresista". "Nosotros siempre estamos abiertos a todos los acuerdos cuando esa hoja de ruta, ese programa de Gobierno se cumple, incluso en algunos momentos se puede mejorar", ha añadido.



Tras recordar que ese pacto dota de una estabilidad, ha dicho que eso no significa que no estén "abiertos a otros acuerdos", y ha reiterado que "las manos libres" les deja "un campo libre siempre desde la absoluta lealtad a los acuerdos firmado con el PNV". Además, ha asegurado que su pretensión es "ensanchar el espacio de la izquierda vasca".



Sobre la posibilidad de acordar con EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, ha puesto en valor que, cuando su partido pacta, "no mira con quién acuerda, sino para qué". Por ello, ha dicho que "todos lo que coincidan" en el objetivo de reforzar los servicios públicos y las condiciones de los vascos "sin dejar a nadie atrás", tendrán a su disposición a los socialistas para acordar.





Oso egun berezia da niretzat.

Euskadiko Alderdi Sozialistaren buru izateko lehen urratsa ematen dut.

Acabo de presentar oficialmente mi candidatura a la Secretaría General de los Socialistas Vascos.



Es un honor optar a liderar el Partido más antiguo de Euskadi.?? pic.twitter.com/e8Mj80Rv9V — Eneko Andueza (@enekoandueza) September 24, 2021

Eneko Andueza ha negado que el tema del autogobierno pueda suponer un problema de relación entre los socios de Gobierno, después de que el Lehendakari,planteara en el pleno de política general nueva fórmula de Concierto Político que "permita la reintegración foral plena", que supondría la derogación "definitiva" de las Leyes de abolición de los Fueros y "retornar a la soberanía anterior a 1839"."Creo que en absoluto", ha aseverado, pese a haber sido muy crítico en el Parlamento Vasco con esta propuesta. "Ambos partidos teníamos muy claro que esta cuestión era muy difícil de acordar y, por eso, en nuestro acuerdo, firmamos el desacuerdo en esta cuestión. Son modelos que cada cual libremente puede defender", ha manifestado.Andueza ha apostado por mantener una relación federal con España y "un modelo de autogobierno del siglo XXI, no del siglo XIX", pero cree que "es muy sano discrepar" en un Ejecutivo de partidos con tradiciones políticas "tan diferentes".Asimismo, ha querido agradecer "de corazón la generosidad" mostrada por la todavía secretaria general, Idoia Mendia, al dejar paso a su relevo en el partido, y ha destacado su "honestidad". "Es sinónimo de ese compromiso y entrega a su partido y a su país", ha explicado.Andueza, que ha anunciado que su decisión dey presentar su candidatura para suceder a Mendia, ha manifestado que es "plenamente consciente de lo que significa", y lo hace "desde el compromiso" con el PSE-EE, en el que milita desde los 18 años, "desde la más profunda responsabilidad" y con la intención de aportar lo mejor de él para que los socialistas sean "la clave del futuro en este país".El líder de los socialistas guipuzcoanos ha admitido que "no ha sido una decisión fácil de tomar". Para hacerlo, ha mantenido conversaciones con compañeros de la formación y ha reconocido que su opinión "ha sido determinante".Además, ha indicado que su objetivo es construir para las, con derechos consolidados y un bienestar que haga de Euskadi un lugar mejor donde vivir, un lugar plural, abierto, moderno e integrador".Para ello, ha añadido que "es imprescindible el fortalecimiento del socialismo", y ha mostrado su "orgullo" por la historia del PSE-EE, que "tiene continuidad y renovación", y que ha colocado a los socialistas en "Eneko Andueza ha señalado que quiere hacer frente a una renovación, "adaptando y modernizando el proyecto socialista a este nuevo tiempo". "Quiero liderar este nuevo tiempo de esperanza, en el que tendremos que tomar decisiones con determinación, valentía y capacidad de anticipación", ha aseverado.A su juicio, estas decisiones "deberán pivotar sobre los valores de la igualdad, la justicia social, la solidaridad y la protección de los que más lo necesitan", y ha anunciado que intensificarán "la escucha para responder a esa ciudadanía que quiere un país moderno, próspero, que protege a los suyos y les da oportunidades, desde las casas del pueblo, desde las agrupaciones, desde las asociaciones, desde la calle".Con el fin de lograr este objetivo, considera "imprescindible aumentar el contacto con la ciudadanía" que comparte con el PSE-EE "la necesidad de apostar con"Quieroque sabe ponerse al frente de las instituciones. Quiero una organización fuerte para compartir las responsabilidades de gobierno allí donde sea necesario, para influir con contundencia, para avanzar en el liderazgo socialista en ayuntamientos y diputaciones, para mejorar el protagonismo socialista en el País Vasco", ha subrayado, para afirmar que "el futuro ya está llamando a la puerta" de los socialistas.A su entender, "esa llamada es una oportunidad de transformación" que pretende aprovechar y hacerlo "a través de grandes acuerdos, que representen la pluralidad de este país". "Por eso, tenderé la mano aly me dispongo a comprometer el esfuerzo de los socialistas al ejercicio colectivo de progresar en una Euskadi para todos y todas, basada en una convivencia con memoria y sin rencor", ha precisado.También ha abogado por "una Euskadi sin tensionamientos artificiales, identitarios, que respete y prestigie su estructura política y jurídica, que proteja el pluralismo político y la convivencia, que se relacione con España federalmente y que dé pasos políticos propios del siglo XXI".. Vivimos un presente de acuerdos que nos ha permitido que las instituciones vascas estén centradas en lo urgente y, al tiempo, puedan trabajar en lo importante, en todos esos cambios que vienen", ha destacado, para insistir en que no tienen "ataduras".Los socialistas vascos, según ha puntualizado, terminarán de definir su proyecto político en su noveno Congreso para ser "y que ha permitido "afrontar esta terrible situación" de crisis por la pandemia "sin dejar a nadie atrás".Por último, ha dicho que "es un honor optar a liderar el partido más antiguo de Euskadi" y ha apuntado que la pandemia "ha sido una época que ha enseñado mucho de la necesidad de colaborar". "Y aunqueha tenido que superar muchas pruebas de estrés, yo quiero destacar que ese es mi modelo, el de un autogobierno vasco que los socialistas hemos puesto al servicio de la ciudadanía y el que ha hecho posible el liderazgo en España del Presidente, ha concluido.