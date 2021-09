Idoia Mendia insiste en sus ataques al PNV por el autogobierno

La vicelehendakari y secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha insistido este sábado en los ataques al PNV, asegurando que no son los socialistas los que tienen miedo al autogobierno, sino "quien defiende una posición, pero no se atreve a llevarla adelante porque duda de tener apoyos" y sabe que volvería a "un capítulo de su historia del que prefiere no acordarse". Además, ante los actos programados por Sare, ha advertido de que "la izquierda honra a quienes construyen derechos", pero "no aplaude a quienes destrozan vidas".

Mendia ha intervenido este sábado en Zarautz en un homenaje de la Fundación Mario Onaindia al socialista Mikel Unzalu, fallecido el pasado mes de julio tras una larga enfermedad. Durante su intervención, ha aludido, aunque sin citarlo, a las palabras del presidente del EBB, Andoni Ortuzar, y de otros dirigentes jeltzales sobre la postura "temerosa" del PSE ante una reforma estatutaria.

Durante su intervención en el acto de recuerdo a Unzalu, la dirigente del PSE-EE ha aludido a la ley como "el alma del pacto entre diferentes, el sustrato de la democracia" y ha afirmado que "eso es el Estatuto".

"Ese que hemos sabido construir diferentes. Que tiene un claro compromiso socialista. Ese que los socialistas hemos defendido como nadie, por encima de quienes lo abandonaron durante toda una década y se fueron de la ley y el pacto para llevarnos a un viaje a ninguna parte, para añadir confrontación y división", ha censurado.

En clara alusión al PNV, ha añadido que "son quienes hoy nos hablan de que tenemos miedo al autogobierno". "¿Miedo? Pero si nos han matado y perseguido durante cuatro décadas por hacerlo valer. Pero si tenemos una propuesta para mejorarlo, para modernizarlo, para que quepamos más", ha respondido.

Según Mendia, "miedo tendrá quien defiende una posición, pero no se atreve a llevarla adelante porque duda de tener apoyos". "Y porque sabe que, de hacerlo, volverá un capítulo de su historia del que prefieren no acordarse", ha añadido.

La líder del PSE-EE ha advertido de que "esto no es inmovilismo ni es comodidad con lo que hay". "Tenemos registrado negro sobre blanco en el Parlamento Vasco una propuesta de futuro que nos permita un autogobierno más social, que blinde la pluralidad, que nos permita convivir entre vascos y con el resto de España", ha dicho.

Se trata, a su juicio, de "una vía legal y útil, una vía que actualice el gran encuentro entre diferentes que protagonizaron Indalecio Prieto y el lehendakari Aguirre". "El que pusieron al día en el 79 Ramón Rubial, Txiki Benegas, Carlos Garaikoetxea o Xabier Arzalluz, entre otros", ha señalado.