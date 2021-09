El PSE advierte a Urkullu de que "no se pierda" en intenciones soberanistas

Los diferentes partidos políticos que integran la Cámara vasca han esbozado de inmediato las líneas maestras que vertebrarán esta tarde los discursos de sus portavoces en el turno de réplica al discurso del lehendakari. Y entre ellas destaca la de un PSE, socio de gobierno del PNV en el Gabinete Urkullu, que quiere frenar desde dentro este debate sobre el autogobierno.

"Estamos muy satisfechos con el cumplimiento de los objetivos fijados en el acuerdo de gobierno. Por eso esperamos que no encontremos ahora motivos de distracción". "Nos hemos dedicado a lo que tocaba, no a otra cosa", ha dicho Eneko Andueza, antes de dejar en el aire una rotunda advertencia: "Lo importante es que el Estatuto sea integrador y no se pierda en intenciones soberanistas que nos traigan una división que, por desgracia, ya hemos conocido en este país".

Precisamente esta posición del PSE como socio del PNV en el Gobierno vertebra los argumentos de EH Bildu en lo relativo al futuro del debate que plantea el lehendakari. "Profundizar en el autogobierno es incompatible con el derecho a veto que otorga al PSE, con el que solo es posible un maquillaje" del marco actual, ha dicho Iker Casanova. Por eso, advirtió, "si se cree lo que hoy ha presentado" y se decide a "dar el salto", tendrá que buscar a quienes estén dispuestos a no poner más límite que el de la voluntad popular. Y entre ellos sitúa a una EH Bildu con la que, recuerda, el PNV ya tiene firmado un acuerdo sobre esta materia para cuyo desarrollo ha anunciado que la coalición soberanista volverá esta tarde a tenderle la mano.

Carmelo Barrio ha puesto voz desde el PP a una "falta de autocrítica" que por otra parte compartieron esta mañana el resto de representantes de la oposición. "El lehendakari nos ha decepcionado", afirman unos populares que hacen al PNV "corresponsable" de las decisiones que critican en Sánchez. Sobre autogobierno, la posición tradicional: abrir este debate solo responde a las "obsesiones" de un PNV al que no ha dudado en tildar de "egoísta".

Desde Podemos, Miren Gorrotxategi limitaba su valoración a un explícito "nada nuevo". Y así, tras adelantar que esta tarde hará una intervención propositiva centrada en defender una recuperación de la inversión y un fortalecimiento "de lo público" que permita una "mejora de la calidad de vida" de los ciudadanos, ha enmarcado el futuro debate sobre el autogobierno en la búsqueda de una herramienta lo más eficaz posible para avanzar en objetivos reales. Por ejemplo, la lucha contra el cambio climático, los cambios en el modelo de consumo o la mejora de las condiciones laborales, ha dicho Gorrotxategi, dando así un tinte social a su discurso que también se verá esta tarde en la paleta de EH Bildu.

Por último, desde el PNV, Joseba Egibar ha rechazado que Urkullu eludiera la autocrítica en su discurso, subrayando además ante las críticas de la oposición que los deseos de futuro por él expresados van acompañados de un verdadero "esfuerzo inversor", lo que en su opinión "da confianza". El lehendakari quiere dar todos estos pasos "desde la corresponsabilidad" tanto en lo económico como en lo político, aunque esto "a algunos grupos no les guste", ha concluído.

Líneas maestras diversas de unos discursos que definirán esta misma tarde el campo de juego inmediato de una política vasca que buscará de nuevo en su autogobierno las herramientas para dar la respuesta más eficaz a los retos de cada día.