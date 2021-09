El PNV avisa a Sánchez de que los traspasos condicionan las Cuentas

El Gobierno español no podrá abordar como un mero trámite y sin ambición la reunión del viernes entre la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, y la consejera de Autogobierno, Olatz Garamendi. No podrá ser un trámite si quiere generar un clima de confianza con el PNV para negociar los Presupuestos estatales del próximo año. Los jeltzales han apretado este miércoles con claridad a Pedro Sánchez a unas horas de esta cita, avisando de que la reactivación del calendario de transferencias para cumplir el Estatuto de Gernika es clave, y han aludido en concreto a esa reunión, donde tienen puesta su mirada. La presidenta de la Ejecutiva vizcaina del PNV, Itxaso Atutxa, dejó caer que el Gobierno español está en "un momento importante porque tiene los Presupuestos encima de la mesa", y los jeltzales van a poner en valor que se cumplan no solo los compromisos asumidos con el PNV a nivel de partido, sino también con el Gobierno vasco.



"Cuando vengan a pedir ayuda a los partidos, les recordaremos que deben cumplir lo que les pedimos tanto este viernes como durante tantos días", avisó en Bizkaia Irratia.





?? @itxasoatutxa @Bizkaiairratia-n: "Garbia da behin eta barriro Espainiako gobernuari eskatzen zaiona: sinatutakoa eta hitz emandako betetzea. Legean dagoana bete dagiala". pic.twitter.com/DKkcLCELjX — EAJ-PNV Bizkaia (@eajpnvbizkaia) September 15, 2021

EL IMV "ES LEY"

Garamendi ha avisado estos días de que espera, una materia en la que el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, actúa como un freno por su insistencia en que el Estado controle los pagos. Por otro lado, Garamendi quiere que el Gobierno español, un compromiso que adquirió el ministro Iceta antes de su relevo. Las últimas materias se pactaron en mayo, y entre ellas figuraba el. El calendario con el que se comprometió el propio Gobierno español acumula ya un amplio retraso.El nivel de exigencia de Garamendi en esta cita, donde va a apremiar a Madrid para comenzar a cruzarse papeles, se ve acompañado por la estrategia política del PNV en el Congreso de los Diputados, donde sus El PNV ya ha fijado como cláusulas de confianza antes de abordar la negociación de las Cuentas que se cumpla lo pactado sobre elen su acceso a Bilbao y Gasteiz.Atutxa insistió en que las competencias que recoge el Estatuto de Gernika "son algo que ellos mismos también han firmado", y queque recoge la transferencia completa. "Que cumplan lo que está recogido en la ley. La transferencia de esa competencia se debía haber hecho en octubre del pasado año y la pandemia no puede ser excusa para todo", zanjó.El contacto del viernes entre Garamendi y Rodríguez será el primer encuentro presencial entre ambas después de que Sánchez remodelase su Gobierno. Precisamente todos estos movimientos se están produciendo en plena negociación presupuestaria.motivado por el cambio de ministros y el paréntesis veraniego, el Ejecutivo español está retomando la negociación con Euskadi y lo hace también mientras sondea al PNV sobre las Cuentas.Atutxa abordó también otras cuestiones como el auto del juez Garrido que impone elevar el aforo en el fútbol profesional al 60%, una cuestión donde el PNV ve una extralimitación competencial del juez y una laminación del autogobierno, y apeló también al consenso en el nuevo curso político. En este sentido, Ezker Anitza-IU vuelve a marcar un tono más crítico que sus socios de Podemos dentro de la coalición. La coordinadora de Ezker Anitza-IU, Isabel Salud, vio una red "clientelar" en el PNV en la presentación de la X Asamblea y apostó por ser una alternativa "fuerte y necesaria frente a la derecha vasca representada por el PNV" a través de un bloque político y social de unidad popular "más allá de la coalición electoral con Elkarrekin Podemos IU".