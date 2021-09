Sànchez y Aragonès inician la mesa de diálogo con una reunión en solitario

La reunión entre el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha concluido tras casi dos horas de encuentro. La reunión ha comenzado minutos después de las 15.00 cuando Sánchez ha llegado al Palau de la Generalitat.

Ahora los dos presidentes se saludarán con sus equipos con los que posarán para una foto, tras lo cual se retirarán y serán los ministros y consellers de ambas delegaciones los que desarrollarán el trabajo comenzado por los presidentes.

De este modo, según informan fuentes de ambos Ejecutivos, los dos mandatarios no se van a sentar como tal en la mesa en la que los ministros y consejeros comenzará a trabajar en el detalle de los contenidos. No obstante, las fuentes consultadas defienden que la mesa de diálogo no sólo abarca esa segunda reunión, sino que ha comenzado con el encuentro previo entre los presidentes.



Sánchez, recibido por Trapero

Pedro Sánchez ha sido recibido con honores en el Palacio de la Generalitat por el president catalán. El coche oficial en el que se ha desplazado el presidente español ha accedido a la plaza de Sant Jaume y al descender del vehículo le ha recibido el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero.

Aragonès esperaba en la puerta del Palau al jefe del Ejecutivo y ambos se han saludado chocando sus puños y han pasado después revista a la formación de gala de la policía autonómica en el patio de carruajes que les han rendido honores.

Sánchez y el presidente de la Generalitat, protegidos por mascarillas, han charlado brevemente antes de subir la escaleras hasta la Galería Gótica del Palau, donde han posado para los informadores gráficos antes de acceder al despacho de Aragonès para mantener su reunión.

La del Ejecutivo central estará formada además por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños (coordinador del grupo); la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz; la ministra de Política Territorial y portavoz, Isabel Rodríguez; y el de Cultura, Miquel Iceta.

Por parte de la Generalitat sólo estarán además de Aragonès, dos consellers de ERC, Laura Vilagrà y Roger Torrent, después de la negativa de Junts per Catalunya a cambiar su propuesta de participantes que fue vetada por el president.

Este partido pretendía que asistieran junto al vicepresidente Jordi Puigneró, dos presos indultados (Jordi Sànchez y Jordi Turull) y su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras.

Pero esa pretensión provocó una crisis entre los socios del Govern, Aragonès vetó a los tres últimos por no formar parte de su ejecutivo y JxCat se negó a retirar los nombres mientras culpaba de la "censura" a Moncloa.

La reducida delegación del Govern llevó en la noche de ayer a Moncloa a anunciar que reducía su delegación prevista y no participaría dos de los ministros que iban a estar presentes este miércoles en Barcelona, la de Transportes, Raquel Sánchez, y el de Universidades, Manuel Castells.

Desde el Ejecutivo español se ha hecho hincapié en que hay que abordar los asuntos en los que es posible un entendimiento y que cree que están recogidos en su denominada "agenda del reencuentro".

Por ello, considera que no tiene sentido hablar de autodeterminación, referéndum y amnistía como pretenden las formaciones independentistas catalanas.