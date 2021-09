Esteban se desvincula de las intrigas en el CGPJ: "Doy un paso atrás"

El PNV no quiere tener vela en este entierro. Tras constatar que las gestiones para renovar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial han degenerado en un espectáculo con intereses cruzados entre los socialistas, el PP y los propios jueces, los jeltzales han decidido desvincularse en público y lanzar un mensaje claro a los actores implicados: que no cuenten con el PNV, porque el partido jeltzale da "un paso atrás".



El encargado de lanzar el aviso este martes ha sido su portavoz en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban. Hace unos meses, cuando había diálogo y esta cuestión transitaba por un carril más constructivo con cierta expectativa de acuerdo entre el PSOE y el PP, el PNV se implicó para poner fin al bloqueo, y también en consonancia con la contribución histórica de los denominados nacionalismos periféricos (el vasco y el catalán, sobre todo). Los partidos mayoritarios mantuvieron al PNV al tanto del diálogo y de las posibles reformas. En las últimas jornadas ya no ha habido ningún movimiento, un síntoma de que la renovación ha saltado por los aires. Y, viendo en qué ha derivado este debate, el PNV no quiere siquiera que le suene el teléfono.



"Yo ya doy un paso atrás en este tema. Me parece una melé impúdica. Esto es un espectáculo vergonzoso por parte de unos y de otros", zanjó Aitor Esteban en una entrevista en TVE. Los jeltzales han mostrado en los últimos meses una proximidad mayor hacia las tesis de los socialistas. Sobre todo, han rechazado la intención del PP de que los jueces nombren a los jueces y se renueven así 12 de las 20 vocalías. Bajo un envoltorio de despolitización, en realidad esa propuesta podría restar legitimidad democrática al órgano (ya no sería designado por el Congreso de los Diputados, donde reside la voluntad ciudadana) y, en realidad, beneficia al PP porque la mayor parte de las asociaciones de jueces son conservadoras. De "derechas", tal y como recordó Esteban.





?? @AITOR_ESTEBAN, en @LaHoraTVE, sobre la renovación del #CGPJ: "Yo ya doy un paso atrás en este tema. Me parece una melé impúdica. Esto es un espectáculo vergonzoso por parte de unos y de otros". pic.twitter.com/ilhOqXrtZd — EAJ-PNV Kongresua (@EAJPNV_Congreso) September 14, 2021

REUNIONES CON AUSENCIAS Y LOS VETOS

REUNIÓN DE LAS CUATRO ASOCIACIONES CON EUROPA

EL IMV

En términos generales, el PNV ya es crítico con la posición de todos y cree que. Al grupo jeltzale se le reconoce autoridad en Madrid y, cuando realiza un análisis, se interpreta que refleja por dónde transcurre la política estatal. Y ahora traslada que no tiene ninguna expectativa de que se solucione.La relación entre el PSOE y el PP está rota en este terreno. El órgano de gobierno de los jueces lleva más de mil días en funciones y, en las últimas semanas, solo se ha producido un cruce de puñales entre el PSOE y el PP. Pablo Casado venía ya de vetar nombres específicos como el del, la bestia negra de los populares por. En las últimas horas se ha enrocado en que los jueces nombren a los jueces, tratando de aparentar una menor politización, pero con la tranquilidad de que la mayor parte de las asociaciones son conservadoras.La, por su parte, organizó una reunión con varios grupos parlamentarios a la vez (un formato poco operativo) y con la ausencia, entre otros, del PNV, porque tenía un problema de agenda y el Gobierno español rechazó mover la cita. Los jeltzales se enteraron por la prensa del propósito del encuentro. En paralelo, el presidente del CGPJ y del Supremo,. La reforma para rebajar las mayorías en el Congreso y nombrar a los vocales sin el PP tampoco parece una opción tras los avisos de la Unión Europea.Las, para tratar el bloqueo y la modificación del sistema de elección, una idea que, según algunos ámbitos, Europa comparte. La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente serán citadas el mismo día que había atado Jueces y Juezas para la Democracia.En cuanto a los Presupuestos estatales para el próximo año, el PNV volvió a poner sobre la mesa el Ingreso Mínimo Vital:. Esteban apostó con claridad por la estabilidad y porpero pidió a Sánchez que "entienda que tiene que responder". Esteban respalda también las medidas sobre el, pero pide cumplir lo pactado y que la transferencia del IMV sea íntegra.