Las asociaciones judiciales se unen contra el "uso partidista" del CGPJ

El bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha llevado a las cuatro asociaciones de jueces a unirse para ratificar la independencia de la carrera y rechazar las manifestaciones públicas de responsables políticos que usan "el debate político existente" en torno a este asunto "con fines exclusivamente partidistas". Así lo transmitieron ayer, en un comunicado conjunto, desde la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) hasta la progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD). Más todavía después de que el responsable de Justicia del PP, Enrique López, señalara en el diario La Razón que "el PP tiene el apoyo de la mayoría de la carrera judicial", ya que "la inmensa mayoría" les pedía que lucharan por un cambio de modelo del CGPJ. Palabras que encontraron réplica en el portavoz parlamentario del PSOE, Héctor Gómez, quien las tachó como un "atentado contra la independencia judicial" y avanzó que las elevarán a la Comisión Europea. "Ese PP que alardeaba de que iba a controlar la sala segunda del Tribunal Supremo lanza hoy un mensaje de que de los jueces son de ellos", afeó.

En este escenario, y pese a sus discrepancias, las asociaciones judiciales decidieron responder y dejar claro que los jueces se mantienen "ajenos a las disputas políticas". Todas ellas subrayan que están de acuerdo en que es necesario reformar el sistema de elección de los vocales judiciales del CGPJ (12 de los 20), para que sean elegidos por los jueces según un sistema democrático que asegure la representación de todas las categorías y sensibilidades existentes dentro de la carrera judicial. "El estado de interinidad en que se encuentra actualmente el CGPJ, desde hace ya tres años, constituye una grave anomalía institucional que debe ser corregida", aseguran. Según explican, sus discrepancias están relacionadas con la conveniencia de proceder a la reforma del sistema de elección de los vocales con carácter inmediato o más adelante. "Esta discrepancia, por importante que sea, es completamente ajena a las diferencias que existen entre las formaciones políticas a propósito de esta cuestión", precisan.

Sin ir más lejos, añaden, no han impedido que todas las asociaciones hayan seguido trabajando conjuntamente en la defensa de los intereses comunes de la carrera judicial y, en particular, por la independencia judicial. Las cuatro asociaciones, que inciden en que han fijado mecanismos para reforzar su cooperación, ratifican su "compromiso con la sociedad en la defensa de los valores consagrados en nuestra Constitución" y su decisión de mantenerse al margen de la disputa política. El comunicado lo firman la APM, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente y JJpD, que en los últimos tiempos se había desmarcado de las iniciativas conjuntas de las otras tres asociaciones.

Desde el PP, Enrique López cargó contra el PSOE por "hacer un "intento vil y torticero de manipular" sus declaraciones. Según matizó, no dijo que el PP tiene su apoyo mayoritario, sino que hay "un mayoritario apoyo a la reivindicación de que los vocales judiciales del CGPJ sean elegidos por los jueces". El portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, refrendó sus explicaciones, pero desde Unidas Podemos se exigió la dimisión de López como consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid. Los puentes están rotos y hoy, de nuevo, la ministra de Justicia, Pilar Llop, se pronunciará al respecto en el pleno del Senado a preguntas de los populares.

A la entrega de despachos. El Poder Judicial ha cursado la invitación a Felipe VI para que presida el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces que se celebrará en Barcelona, un evento que aún no tiene fecha y al que tradicionalmente asiste el monarca, a excepción de 2020, cuando comunicó su decisión de no asistir. Por aquel entonces, la sentencia de inhabilitación del president Quim Torra estaba al caer y políticamente La Moncloa no quería más escándalos. Las asociaciones de jueces pidieron explicaciones tanto al Gobierno español como al CGPJ.