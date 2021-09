Bildu acusa al PSE de hacer "chantaje" a Urkullu en materia de autogobierno

EH Bildu adelantó ayer jueves sus prioridades y postulados para el nuevo curso político en la CAV, que arrancará el próximo jueves con el pleno de política general en el Parlamento que abrirá el lehendakari Iñigo Urkullu. De cara a los próximos meses, desde la coalición independentista hicieron hincapié en la ponencia de Autogobierno y el debate del nuevo estatus, que todo apunta a que será uno de los ejes de este segundo año de la legislatura.

A este respecto, según la portavoz parlamentaria de EH Bildu, Maddalen Iriarte, el PNV está sufriendo un "chantaje" desde un PSE que ha afirmado que no aceptará un nuevo Estatuto basado en "soluciones nacionalistas". Esta postura de los socialistas plantea a Iriarte "la duda de quién manda" en el Ejecutivo vasco, si Iñigo Urkullu o Idoia Mendia. En la misma línea, reclamó a los jeltzales que no acepten esta presión de su socio de Gobierno y no alejen cuestiones como el derecho a decidir de la ponencia de Autogobierno.

En la pasada legislatura, PNV y EH Bildu pactaron en un primer momento las bases de un nuevo estatus para Euskadi. Sin embargo, la coalición soberanista se desmarcó posteriormente del documento que salió de la mesa de expertos jurídicos, texto que fue finalmente respaldado por jeltzales, socialistas y Elkarrekin Podemos.

Ahora, de cara al nuevo curso y tras un año pandémico en el que la cuestión estatutaria no ha estado sobre la mesa, los de Maddalen Iriarte quieren volver a subirse al carro de la reforma del autogobierno vasco y tratan de arrastrar al PNV hacia sus postulados. Así lo explicó ayer jueves su portavoz, que consideró "preocupante" que la consecución de un nuevo estatus político "no esté en la agenda" prioritaria de Lakua, a la par que criticó que el PSE "no acepte el derecho a decidir". En cualquier caso, Iriarte se comprometió a tratar de avanzar en la mesa de partidos, ya que a su juicio "ha llegado el momento" de afrontar la "fase resolutiva" de los trabajos de la ponencia que comenzó durante la anterior legislatura.

Para la coalición abertzale el derecho a decidir es irrenunciable y debe añadirse al proyecto del nuevo Estatuto, aunque hacerlo conlleve vulnerar el marco de la Constitución española. A este respecto, su portavoz recordó que la "mayoría" de los ciudadanos de la CAV es partidaria de un referéndum de autodeterminación, lo que se traduce también en la actual correlación de fuerzas en la Cámara de Gasteiz. "Hay 58 parlamentarios que, en teoría al menos, defendemos el derecho a decidir", dijo Iriarte, en referencia a los representantes que suman el PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU.

Por ese motivo, añadió que "está en nuestras manos activar esa mayoría democrática" para avanzar "de una vez" hacia un nuevo estatus. Asimismo, Maddalen Iriarte trasladó al PNV una "invitación" para alcanzar un acuerdo sobre este asunto, ya que "la situación lo requiere con urgencia" y a su entender los jeltzales "deberían ser conscientes" de esta realidad y decir al PSE "que no aceptan el veto de sus diez parlamentarios". Más allá de la cuestión estatutaria, el principal grupo de la oposición explicó ayer que sus objetivos prioritarios pasan por el fortalecimiento de los servicios públicos, especialmente la sanidad y la educación, y las políticas sociales.

Otros de los ejes principales de la acción política de la coalición se dirigirán a la lucha contra el cambio climático y el impulso de la transición energética, así como a la actualización del modelo productivo y el impulso del empleo "de calidad" o la lucha contra "las prácticas irregulares y las corruptelas" en las instituciones. "Hacen falta herramientas para proteger a la gente, para mejorar su bienestar y para hacer frente a los grandes retos", concluyó Iriarte.

respuesta del PNV



La respuesta del PNV llegó ayer jueves por la noche por boca de Andoni Ortuzar. "EH Bildu denuncia que hay un veto del PSE, pero si uno escucha hoy a Maddalen Iriarte llega a la conclusión de que el veto lo pone la Izquierda Abertzale: o abrazamos los demás su texto o no hay acuerdo", afirmó en el programa Ganbara de Radio Euskadi