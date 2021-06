El PNV exige a Sánchez "impulso político" ante los ministros díscolos

El PNV cree que hace falta aceite para engrasar los compromisos que ha adquirido el Gobierno español con los jeltzales y que no terminan de avanzar. Y la regadera está en manos del presidente Sánchez. El portavoz jeltzale en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha apelado de manera directa al presidente español para que dé un "impulso político" a los compromisos sobre la agenda vasca. El PNV, que apoyó la investidura de Sánchez y cuyos seis votos son necesarios para garantizar la legislatura, ha denunciado en las últimas semanas que varios ministros son remolones con el cumplimiento de lo pactado, o que algunas cuestiones implican a varios ministerios y exigen una coordinación y una jerarquía que brillan por su ausencia.



En el pleno del Congreso, Esteban ha vuelto a señalar de manera directa al ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, en la diana del PNV por frenar la transferencia completa del Ingreso Mínimo Vital a Euskadi. Se ha vuelto a referir a él para recriminarle que actúe como "un robot" y no consulte sus decisiones con las comunidades autónomas. Le criticó que no respondiera a la carta de la consejera Artolazabal donde le pedía una reunión y coordinación en materia migratoria, o que haya anunciado una reforma de las pensiones sin comunicarla antes al Congreso, que tiene que votarla, tal y como avisó el PNV, cuyo respaldo es necesario.



Sánchez pareció reaccionar ante esta advertencia. Esteban anunció en la réplica que, una hora y media después de realizar este reproche, el documento sobre las pensiones terminó llegando al despacho del Grupo Vasco en el Congreso. "Pero tarde, a posteriori", siguió criticando el portavoz jeltzale. Está por ver si los engranajes siguen girando y se abordan soluciones de fondo, también en cuestiones críticas como el traspaso del Ingreso Mínimo Vital.





Esteban exigió, además, que, una cuestión clave para que el PNV apoye los Presupuestos. Esteban cree que Euskadi es "una palanca" por ser un polo de innovación. Le pidió igualmente que acelere el, donde los problemas radican ahora en el soterramiento en Bilbao y Gasteiz.En apariencia, Sánchez recogió el guante y, como es habitual en las sesiones del Congreso, dirigió palabras de, aunque sin concreción en muchos temas, como los fondos europeos. Sánchez sí respondió expresamente pero lacónico a la petición de impulso político en los ministerios:, zanjó.En el caso de los fondos europeos,que Bruselas ha aprobado el plan de recuperación estatal, dando a entender que los grupos deberían reconocerlo. "Ha tenido una calificación sobresaliente", sostuvo. Esteban le había dicho que el reparto de los fondos está "verde" y recordó que el Gobierno vasco tiene su propio plan Euskadi Next.En cuanto a los compromisos de investidura, Sánchez se aferró a uno de sus argumentos habituales: que las transferencias del Estatuto de Gernika "van a buen ritmo". Esteban le dio la vuelta y recordó el atasco desde octubre de 2020 con el Ingreso Mínimo Vital:. Sobre la migración, Sánchez dijo desconocer al detalle lo que mencionó Esteban y se mostró "abierto a revisar" el debate.para ver "las dudas que suscita" la reforma, pero puso en valor que el texto sigue las recomendaciones del Pacto de Toledo.La mayor rotundidad la demostró al elogiar el discurso de Esteban sobre Catalunya y sus críticas a la derecha española. "Ha hecho una crítica muy contundente y acertada", opinó.Quizás el mayor guiño hacia Euskadi lo realizó en otro momento, cuando se estaba refiriendo a Catalunya. En ese punto, casi de refilón, apostó por reforzar los foros multilaterales, el Consejo Interterritorial de Salud, y (ahí llegó la sorpresa) dejó ver queEl PNV apuesta por dar estabilidad a la legislatura española, entre otras razones, para aprovechar la oportunidad y abordar el debate territorial y de ampliación del autogobierno. Se inclina por negociar y facilitar los Presupuestos, pero pedirá como contrapartida una asignación justa de los fondos europeos. Este asunto estuvo muy presente en el pleno sobre los acuerdos europeos y sobre los indultos, donde el PNV aprovechó para exigir que se cumplan los compromisos en otras materias. También voces del soberanismo catalán se preguntaron si las comunidades van a ser meras gestoras de los fondos.Aunque las advertencias de Esteban sobre los incumplimientos y sobre ministros como Escrivá se producen en plenos, aclaró que no le interesa ese debate y el PNV lo único que quiere es que Sánchez tome cartas en el asunto. Esteban denunció también serios retrasos en las grandes infraestructuras porEsteban pidió a Sánchez que abra un periodo de "diálogo fructífero" alejado del "ruido" del PP, Vox y C's, y también alejado de las "gesticulaciones". Opinó que ese diálogo puede "generar estabilidad y poner las bases de un país diferente",. Le aconsejó que "nunca diga nunca" a las peticiones vascas y catalanas. En términos generales, pidió que recorra el camino del "acuerdo y las decisiones compartidas".