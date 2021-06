El Gobierno de Pedro Sánchez indulta a los presos del 'procés' por "utilidad pública"

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha confirmado que el Consejo de Ministros ha aprobado el indulto parcial (continúan inhabilitados), reversible y condicionado para los nueve de los condenados por el proceso independentista en Cataluña, una medida de gracia por "razones de utilidad pública".

En una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa, Sánchez ha avanzado que pretende abrir una nueva etapa de diálogo y cerrar el enfrentamiento. "Esta decisión viene por la necesidad de restablecer la convivencia", ha apuntado

El jefe del Ejecutivo español ha asegurado que con los indultos "la democracia demuestra su grandeza", y que es "una buena ocasión para que demuestren la suya aquellos que la cuestionan".

"Ahora es el momento de la política de pasar página y de volver a la vía que no se debió abandonar", ha reclamado, tras dejar claro que estos indultos "no ponen en cuestión" la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los independentistas, y además están condicionados a que los beneficiados no vuelvan a quebrantar la ley.

"Hay camino" para a convivencia



Sánchez ha insistido en que que con los indultos para los dirigentes independentistas, no se les está pidiendo que cambien o renuncien a sus ideas, pero sí que las defiendan en el marco de la legalidad.

El jefe del Ejecutivo central ha insistido en la "utilidad pública" de los indultos y se ha mostrado convencido de que, con ellos, "hay camino" para a convivencia.

La medida de gracia ha recalcado que no exige que los beneficiados por ella cambien sus ideas.

"No esperamos tal cosa. De hecho, las personas encarceladas jamás fueron sancionadas por sus ideas, sino por sus actos contrarios a la legalidad democrática", ha añadido.

En esa línea, ha manifestado que una democracia fuerte como la española no pide a nadie que renuncie a sus ideas, pero exige que todas las ideas se defiendan en el marco de la legalidad.