Ábalos defiende los indultos del 'procés' y critica que se exija arrepentimiento

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha defendido este domingo la concesión de los indultos a los líderes independentistas condenados por el "procés" al sostener que "tenemos que hacerlo por España, por Cataluña", y ha acusado a la derecha de desconocer el principio de legalidad.

Durante un acto municipalista del partido en Sevilla, Ábalos se ha mostrado convencido del rechazo del PP a esa medida "no porque le moleste a este partido, sino porque no los conceden ellos", en referencia a los anteriores gobiernos del PP, y ha recordado que en un día y de una "tacada concedieron centenares".

"Los indultos no le preocupan, menos cuando se trata de los suyos por causas menores como la corrupción. Lo que les molesta es lo que haga el PSOE en el ejercicio del Gobierno. Les molesta que lo hagamos, no lo que hacemos", ha indicado.

El número dos de los socialistas ha esgrimido que cada vez que el PSOE llega al gobierno a los de la derecha les "da asquito, que no lo soportan".

Además de defender la legalidad de los indultos y de cuestionar que el PP y los que están contra de la concesión "no saben" del principio de legalidad, el dirigente socialista ha criticado que la derecha reclame el arrepentimiento de los futuros indultados. "¿Que no hay arrepentimiento?, ¿y quién lo pide?", ha afirmado el dirigente del PSOE, que considera que un indulto "no es un ejercicio de confesión para purificar los pecados".

Por ello, ha aseverado que el Gobierno español tiene que "hacerlo (la concesión) por España y por Cataluña", por conseguir la unidad desde la diversidad y la diferencia. El PP, ha denunciado, "desprecia la diversidad y la diferencia, y centraliza el pensamiento".

Ábalos ha insistido en que los populares, con su líder Pablo Casado al frente, "hablan de España desde el desprecio al hecho catalán", aunque a continuación ha ironizado con su "desaparición política" en esta comunidad, en la que son "testimoniales", ha remarcado.

También se ha referido al apoyo del Congreso, de los empresarios, de la Iglesia catalana y de los sindicatos a los indultos, aunque ha hecho una clara advertencia a los independentistas: "Si lo vuelven a hacer, el Estado de derecho ha demostrado la suficiente fortaleza como para no permitirlo una vez y, por supuesto, no permitirá la segunda".