Moncloa ofrecerá en la mesa de diálogo un nuevo Estatut sometido a referéndum que mejore la financiación

Moncloa tiene claros los parámetros sobre los que se moverá la mesa de diálogo con el Govern. Aunque el independentismo vuelva a plantear como solución al conflicto catalán la amnistía y la autodeterminación, el Gobierno de Pedro Sánchez ofrecerá un nuevo Estatut sometido a referéndum y que contenga un autogobierno más sólido y un sistema de financiación más justo. Ello no será impedimento para que, según el titular de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, "se pueda hablar de todo pero no acordar todo". "Habrá que encontrar un camino", ha valorado el dirigente socialista, consciente de que costará hallar una posición común y de que no habrá una solución mágica que sea satisfactoria para todo el mundo. Es decir, que todas las partes tendrán que dejarse pelos en la gatera.

El ministro ha recordado también que desde 2014, inmersos ya en el procés, no se ha revisado el modelo de financiación de Catalunya y cree que "siempre hay margen de mejora", aunque a su juicio habrá que abordar un tema que considera pendiente: la participación de las comunidades en la definición de las políticas del Estado español. De lo que está seguro es de que es hora de superar y cerrar heridas, con los indultos a los presos soberanistas como asidero y que, pese a no estar registrados en la agenda, podrían ser incluso tratados en el Consejo de Ministro de este martes para que vean la luz antes del próximo 1 de agosto.

Esquerra se congratula de que no haya aspectos tabú en esa mesa de negociación bilateral pero señala a Iceta que las propuestas tienen que hacerse en ese foro de diálogo y no en entrevistas como la ofrecida por el primer secretario del PSC a Rac1. "Cualquier otra cosa es especular", ha precisado la portavoz republicana, Marta Vilalta, quien piensa que el Ejecutivo de Sánchez no ha cerrado aún su planteamiento y que la aseveración del ministro es más una opinión particular. En todo caso, el responsable de Política Territorial está convencido de que los indultos llegarán "antes de irnos de vacaciones", a lo largo de estas próximas semanas, pese a la ofensiva de la derecha, que pinchó en su concentración en la Plaza de Colón. Iceta ha negado además cualquier anulación del Poder Judicial porque Moncloa "se ajustará a la legalidad y ofrecerá lo que se pide, una motivación individualizada de los indultos". "No me imagino que ni el rey deje de cumplir sus funciones constitucionales, ni que un tribunal haga algo que no se ajustaría a las previsiones legales. La vida te da sorpresas, pero no lo creo", ha reseñado el socialista, que sí descarta la posibilidad de la amnistía porque entiende que obedece a una figura pensada en momentos de cambios de régimen.

LOS PRESOS NO SE ARREPENTIRÁN



En este contexto, ERC pide a Sánchez que no maree la perdiz. "Si quieren hacer los indultos que los hagan, pero que dejen de jugar sobre cuándo, cómo, si será ahora o más tarde", ha añadido Vilalta, esperando que el monarca no entre al trapo porque "si lo hace debería abdicar". Por su parte, desde JxCat, su secretario general, Jordi Sànchez, ha advertido de que los presos no expresarán su arrepentimiento aunque se les conceda esta medida de gracia. "Si llegan los indultos no serán ni pueden ser a cambio de cualquier arrepentimiento, ni por mi parte ni de cualquier otro preso político", ha zanjado el expresidente de la ANC, aventurando que servirán para "aligerar el dolor propio y de nuestro entorno familiar, pero no implicarán ni renunciar a los ideales ni perseguir que este país busque una salida al conflicto político". "Solo una acción política valiente como la amnistía daría respuesta a los represaliados y a las necesidades que tenemos para encarar el conflicto. Los indultos están sobre la mesa del Gobierno por la presión internacional", interpreta Jordi Sànchez.

Sin embargo, Iceta ha afirmado que los exiliados, en evidente referencia a Carles Puigdemont, deberán someterse a los rigores de la Justicia española cuando regresen, sin soluciones individuales y presentándose "frente a un tribunal para dar cuenta" de sus acciones. Pese a señalar que la reforma del delito de sedición del Código Penal puede beneficiarles, ha anticipado que todo ello no les ahorraría un juicio: "Si vuelven a España tendrán que afrontar sus responsabilidades ante la justicia". El ministro no ha entrado a valorar las discrepancias sobre los indultos en el seno de su formación, sobre todo por parte de los barones. Dirigentes como el president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha puntualizado hoy mismo que "en sí mismos no son una solución pero pueden ser útiles para mejorar una situación de convivencia y reencuentro". La concordia de la que tanto habla Pedro Sánchez y a la que ha aludido el ministro y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. Según su relato, el Gobierno español respetó el fallo del procés, los presos están cumpliendo condena y ERC, en concreto Oriol Junqueras, ha hecho autocrítica, rechazando la vía unilateral y mostrando una mayor "empatía" hacia los constitucionalistas: "Ha habido avances en este sentido y lo absurdo es que hay quienes no se han enterado".