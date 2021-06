Calvo ve a la derecha en un “bucle de enfrentamiento”

Bilbao – La vicepresidenta primera del Gobierno español, Carmen Calvo, advirtió ayer de que la movilización convocada mañana en la Plaza de Colón (Madrid) contra los posibles indultos a los condenados por el procés, en la que participarán PP, Ciudadanos y Vox, solo representa "una vuelta más de un bucle de enfrentamiento", que no aporta "ningún argumento ni ninguna propuesta que permita a este país salir adelante".

Preguntada al respecto antes de participar en la reunión del Patronato de la Fundación CERMI Mujeres, Calvo no hizo referencia a los indultos, pero sí defendió la política de Moncloa de "construir lealtad y espacios de respeto y encuentro" también entre quienes están "en las antípodas", como es el caso del PSOE y los independentistas, según la vicepresidenta.

"Colón solo significa una vuelta más de quienes piensan que la única manera de abordar Catalunya es simplemente el enfrentamiento", criticó, y contrapuso esa postura a los que, como los integrantes del gabinete de Pedro Sánchez, piensan "que la situación en Catalunya tiene que resolverse por los procedimientos democráticos".

Así, defendió que tienen "unas perspectivas de trabajo común con las instituciones catalanas", porque ahora "lo que importa para Catalunya y España es salir de la pandemia, remontar el empleo o proteger a trabajadores y empresas". "Esa es la política de verdad. Otra cosa es la bronca continua de la que no sale el PP. De Vox no esperamos nada, pero del PP esperamos propuestas, ideas y también esperaríamos, que sería sano, alguna autocrítica de qué es lo que han hecho en Catalunya", reclamó.

Recordó que tanto el PP como C's "se han quedado sin electorado prácticamente en Catalunya", lo que significa, a su juicio, que "no la escuchan y no la entienden". "No saben cómo tener a Catalunya en España. Justo enfrente de eso está la política del Gobierno", reivindicó.