Illa acusa a Ayuso de actuar con deslealtad con el Gobierno español

El exministro de Sanidad y líder del PSC en el Parlament de Catalunya, Salvador Illa, arremetió ayer con dureza contra la gestión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), a la que acusó de actuar con deslealtad institucional al aprovechar los momentos en los que necesitaban "remar unidos" para "seguir crispando". "Ayuso ha estado más centrada en atacar al Gobierno de España que en proteger a Madrid y a sus ciudadanos cuando más falta hacía", afirmó sobre el proceder de la dirigente del PP, que a día de hoy y según buena parte de las encuestas electorales publicadas de cara a las elecciones del 4 de mayo, es la gran candidata para reeditar su puesto.

"Es el fanatismo, es el espectáculo. No hace falta que os cuente a dónde lleva todo esto", censuró, para a renglón seguido aseverar que la crispación "que conoce bien en Catalunya" se está empezando a instalar en la comunidad de Madrid, una autonomía que ha entrado de lleno en los actos previos al paso por las urnas el 4-M, en el que tanto el PP –que ve en esa jornada la posibilidad de dar una ciaboga para alcanzar el poder en la Moncloa– como los fraccionados partidos de la izquierda –en un todos contra Ayuso que puede terminar por pasarles factura–. "Un Gobierno al que no le interesa la gestión, que expulsa a sus socios y nos hace ir a las urnas por puro partidismo", insistió Illa, presente ayer en un encuentro con el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, y la número dos de la lista, Hana Jalloul. Tanto es así que el dirigente del socialismo catalán no dudó en sentenciar que la política que propugna el PSM está llena de matices, frente a la que hace "elegir entre trincheras", que es "inútil".

"La política que nos quiere hacer elegir entre el blanco y el negro es inútil", insistió Illa, y explicó que "él sabe bien de lo que habla", en referencia a la polarización política en Catalunya y a la estrategia de la campaña del PP en la Comunidad de Madrid. Es por ello que Illa se mostró convencido que España ha aprendido de los errores protagonizados durante la gestión del coronavirus –en la que él mismo fue pieza clave desde su puesto de ministro de Sanidad en el gobierno de Pedro Sánchez– y que saldrá de la crisis "protegiendo y creando empleo y no dejando de lado a los más vulnerables". "Esto es hacer política", profundizó.

El exministro de Sanidad resaltó además el trabajo y la trayectoria de Gabilondo e hizo hincapié en que este siempre "ha entendido la política como la actividad más noble, como un servicio al bien común", la política "con mayúsculas, pero sin grandilocuencia". Y es que, a su juicio, "solo los socialistas podemos ofrecer la estabilidad y la buena gestión que Madrid necesita después de años de mala gestión y de una evidente falta de lealtad institucional, algo que se ha acentuado en este último año", expresó.

Del mismo modo, se consideró a sí mismo como otro político "soso, serio y formal", al igual que Gabilondo, a quien consideró como un político "valiente". "Valentía es lo que a ti te sobra, Ángel", expuso Illa a continuación, para después criticar la confusión entre esa cualidad y la radicalidad, así como la perversión del de "moderación".

Y es que el socialismo madrileño ha abogado por la moderación, dejando incluso de lado la posibilidad de conformar una entente junto a Unidas Podemos para alcanzar el gobierno de la Comunidad. "Ser moderado y llegar a acuerdos es poco menos que ser un cobarde. Yo reivindico aquí que la valentía es inversamente proporcional a la intransigencia: es sentarte a negociar con quien piensa diferente a ti, entender y asumir que debemos de ceder todos un poco", zanjó.