EH Bildu defiende "una Euskal Herria soberana de iguales"

EH Bildu y EH Bai han llamado a celebrar el Aberri Eguna "cumpliendo con todas las medidas de precaución" frente a la pandemia y proclamar la "firme voluntad de que florezca una Euskal Herria soberana de iguales a lo largo y ancho del país". "Nuestra elección es la soberanía para abrir paso a la independencia en un momento en el que, a la sombra de las profundas crisis de los estados español y francés, se refuerzan las tendencias al autoritarismo y a la desdemocratización", han defendido.



Ambas formaciones han hecho pública este viernes una declaración, bajo el título 'Acercando una Euskal Herria soberana de iguales', en la que animan a conmemorar este segundo Aberri Eguna "en plena pandemia" en el marco de la iniciativa Euskal Herria Batera, de manera que, "siempre cumpliendo todas las medidas de precaución", se lleve la celebración "de los balcones y las ventanas de las casas a las plazas de pueblos y ciudades".





Llamamos a la ciudadanía vasca a celebrar el #AberriEguna2021 en las plazas de pueblos y ciudades, cumpliendo todas las medidas de precaución.



¡Proclamemos a los cuatro vientos nuestra firme voluntad de que florezca una Euskal Herria soberana entre iguales!#KeinuBatBatera pic.twitter.com/RUIHa5RAXf — Arnaldo Otegi ?? (@ArnaldoOtegi) April 2, 2021

PRESOS

EH Bildu y EH Bai comienzan esta declaración expresando su solidaridad y agradecimiento hacia las personas que trabajan en "la primera línea" de la pandemia, a los que reconocen su "ingente trabajo".Por otro lado, subrayan la"Mostrar la función del Estado vasco independiente. Este pequeño país, que aún no ha sido reconocido por el mundo, tiene su granito de arena que ofrecer en esta crisis humana y planetaria con la sostenibilidad de la madre tierra y la vida digna de toda persona como objetivos", remarcan.En esta línea, afirman que, en este Aberri Eguna de 2021, pretenden "proclamar a los cuatro vientos" su firme voluntad de que "florezca una Euskal Herria soberana de iguales a lo largo y ancho del país, de Karrantza a Maule, de Tutera a Pasaia".EH Bildu y EH Bai recuerdan que este último año ha dejado "muchas lecciones" porque la pandemia "no golpea por igual a todas las personas", sino que las situaciones de vulnerabilidad "se focalizan en sectores populares concretos" y también "hay países que se encuentran sin posibilidad de actuar con la capacidad precisa en situaciones difíciles"."El rastro que la globalización capitalista ha dejado también en nuestro país hace que el proyecto político de un Estado igualitario y progresista tenga plena actualidad. Hemos subrayado que esta próxima década va a ser un tiempo de grandes retos y transformaciones que se va a caracterizar por unas desigualdades sociales cada vez mayores y la grave crisis climática", explican.En este marco y "cuando se está produciendo una clara ofensiva que persigue derribar el sistema de bienestar", reivindican que "garantizar las políticas públicas necesarias para dar una vida digna a todas las personas es una prueba nítida, hoy más que nunca, de que soberanía y bienestar van de la mano".De igual modo, señalan que esta crisis también "es testigo de que cuanto más cerca están los centros de decisión de los territorios donde se deben implantar esas decisiones, con mayor eficacia se responde a las distintas situaciones".En su opinión, "neoliberalismo o soberanía, transformación o colapso, esas son las principales encrucijadas que caracterizan este inicio del siglo XXI". "Nuestra elección es la soberanía para abrir paso a la independencia de Euskal Herria en un momento en el que, a la sombra de las profundas crisis de los estados español y francés, se refuerzan las tendencias al autoritarismo y a la desdemocratización", subrayan.De este modo, inciden en quey añaden que "el independentismo de izquierdas tiene la obligación de asumir ese gran reto y liderar un proceso que va a ser difícil pero a la vez fructífero". "¿Quién lo hará si no lo hacemos nosotros y nosotras?", cuestionan.La declaración también hace una, que han pasado a estar cautivos por los estados español y francés como venganza para anular el proceso soberanista que se va a abrir en Euskal Herria". Las dos formaciones advierten de que su situación se ha visto agravada por la pandemia, en la que "se han multiplicado el dolor y la injusticia que están padeciendo".Finalmente, subrayan que, la capacidad que tiene Euskal Herria deriva de la colaboración entre su ciudadanía y sus agentes económicos, sociales y políticos"."Somos un pueblo vivo, compuesto por personas diversas, con el conocimiento colectivo necesario para afrontar los retos que tenemos como pueblo. La construcción de una Euskal Herria soberana es precisamente el proceso de activar toda su capacidad y conocimiento y de ponerlo, desde la solidaridad, al servicio de la sociedad vasca. ¡Abordémoslo con ambición!", concluyen.