Urkullu: "Para construir el futuro es necesario aclarar cuestiones oscuras del pasado"

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha afirmado que para "construir el futuro" es necesario aclarar cuestiones "oscuras del pasado", como la desaparición de quien fuera dirigente de ETA político-militar Eduardo Moreno Bergaretxe, Pertur.



En un mensaje trasladado en redes sociales, Urkullu se ha referido al fallecimiento en las últimas horas de Marta Bergaretxe, madre del dirigente de ETA político-militar desaparecido en julio de 1976.





?? Goian Bego Marta! ??



Gaur, beste askoren artean, berri txar batek esnatu gaitu gutariko asko: Marta Bergaretxe atzo hil zen.



Tras denunciar que Marta Bergaretxe haya fallecido "sin saber dónde están los restos de su hijo desaparecido", Urkullu ha indicado que Eduardo Moreno Bergaretxe, Pertur, intentó exploraren una mirada con un futuro esperanzador".Asimismo, ha lamentado que éste no pudo ver que después de muchas décadas "tenía razón en su apuesta política", y ha advertido de los sufrimientos que ha padecido la sociedad en el pasado reciente por la "lamentable, injusta y sectaria violencia política", al tiempo que ha recordado la figura de '', también dirigente de ETA muerta a manos de la organización terrorista.", ha indicado, para añadir que para construir el futuro es necesario aclarar y conocer "cuestiones oscuras del pasado, como la desaparición de Pertur". "Así se lo he manifestado a los familiares cada vez que he tenido la oportunidad", ha añadido.Por último, y tras apostar por que cada uno defienda sus ideas con "coraje y respeto", el lehendakari traslada sus condolencias a la familia de