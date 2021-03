Javier Valenzuela: "La aspiración de Ayuso es desplazar a Casado como líder del PP"

Javier Valenzuela ofrece un análisis muy punzante con la forma de proceder de Díaz Ayuso, pero también con la trayectoria del Partido Socialista de Madrid y la división existente a su izquierda. A todos les responsabiliza en parte del auge de la derecha madrileña.

Hay serias dudas sobre la capacidad y solidez de la candidata a repetir como presidenta de la Comunidad.

—Yo creo que Isabel Díaz Ayuso es el personaje político más importante aparecido en España en muchos años. Y digo personaje. Es la gran discípula española de Donald Trump, y está haciendo aquí exactamente lo mismo que hizo Trump en relación al Partido Republicano, una OPA personal y hostil sobre las derechas españolas. Aspira a ser la lideresa. Atención con ningunear o minusvalorar a Díaz Ayuso como tantísima gente ninguneó o minusvaloró a Donald Trump, que ganó unas elecciones y casi ha estado a punto de volverlas a ganar, sacando decenas de millones de votos.

Ella también se arriesga con esta operación.

—Claro que arriesga, es una jugada de póquer, y como todas las jugadas y faroles del póquer, le puede salir mal, pero en mi opinión tiene muchísimas posibilidades de que le salga bien y obtener una amplia mayoría, si no una mayoría absoluta, que le permita gobernar sola o con el apoyo de Vox. Creo que su aportación a la política española me parece lamentable, como la de Trump a la política estadounidense e internacional. Pero eso no quita que sea absolutamente original, a base de populismo audiovisual. Ella sabe que los medios de comunicación necesitan todos los días una frase tremenda o un desplante absoluto, y los alimenta. Practica el populismo de taberna. Esto de socialismo o libertad, ruina o bares, socialbolivarismo o creación de riqueza y empleo... fórmulas muy simples pero muy efectivas como hacía Trump. Y como él, practica el nacionalpopulismo. Un nacionalismo de nuevo cuño, en este caso el españolismo de toda la vida, monárquico, rojigualdo y centralista, con un neonacionalismo madrileñista, uniendo lo local y lo nacional, algo que en Madrid funciona.

Si la estrategia se pretende extrapolar, como intentó Esperanza Aguirre en su momento, es evidente que el Estado no equivale a Madrid, por más que Ayuso pueda pensar lo contrario.

—Yo no aseguro que la operación de Díaz Ayuso triunfe a escala española por lo que comenta. Pero evidentemente su aspiración es desplazar a Casado como líder del PP y de las derechas españolas. No estoy seguro de que le salga bien, pero en Madrid tiene muchas posibilidades de salirle muy bien. En el Madrid castizo, de los cayetanos del barrio de Salamanca, en el Madrid de los bares, las tabernas y los restaurantes; en el Madrid de los pequeños comercios, en el Madrid que odia a los diferentes, a los catalanes, a los vascos, a los navarros, a los valencianos, a los gallegos... En ese Madrid le puede salir muy bien. Ahora, lo otro es difícil, es verdad, a Esperanza Aguirre efectivamente no le salió. Pero se enfrentó a Rajoy, que era un tipo recio y con cierto fundamento. Ayuso se va a enfrentar a Casado que es un chisgarabís y un don nadie.

¿Cómo ve al PSOE en toda esta historia, y en su relación con Unidas Podemos en el Gobierno español?

—Al PSOE lo veo bien, creo que está sólido y ha resistido muy bien un año de desgaste tremendo. A la coalición también la veo bien, está sólida, no se ha deshecho. Los que se han deshecho son las derechas, tiene gracia, el Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos en Madrid Dicho lo cual, una cosa es el PSOE nacional que está bien, y creo que le va a comer la tostada a Unidas Podemos. El hermano grande se va a comer al pequeño. como pasa en los gobiernos de coalición. Unidas Podemos de aquí a dos, tres o cuatro años será una Izquierda Unida plus. Creo que Podemos hizo un mal negocio entrando en el gobierno de coalición, porque lo bueno no lo capitaliza y en cambio lo malo se lo come todo. Pero atención porque este análisis no vale para Madrid. El PSOE de Madrid es un carajal. Gabilondo será una persona muy educada y tranquila, pero es un desastre como candidato y como líder de la oposición. Una absoluta nulidad. Y luego está la izquierda al PSOE, con los de Iglesias, los de Errejón y los de Manuela Carmena, que han reaparecido. Es de manicomio. Y con eso está jugando Isabel Díaz Ayuso. Si la maniobra fuera a nivel nacional, volvería a ganar la izquierda, pero a escala madrileña creo que se puede ampliar mucho el voto al PP y Vox, que están muy cerca de la mayoría absoluta entre los dos, salvo un milagro.