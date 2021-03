El PP cierra un pacto para hacer fracasar la moción en Murcia y Cs lo niega

El PP ha asegurado que ha llegado a un acuerdo con tres de los seis diputados de Ciudadanos en la Asamblea de Murcia para impedir el triunfo de la moción de censura del PSOE y Ciudadanos contra el presidente regional del PP, Fernando López Miras, acuerdo que niega la dirección de Cs en Madrid.



Sin embargo, fuentes del PP aseguran a EFE que el pacto para hacer fracasar esa moción es firme y que la moción de censura ya no cuenta con apoyos suficientes para salir adelante.



Según esas fuentes del PP, el acuerdo con tres de los seis diputados de Ciudadanos no supone un caso de "transfuguismo" sino que da continuidad al pacto de Gobierno firmado hace dos años y representa un "tremendo fracaso" de la estrategia del PSOE y de la líder de Cs, Inés Arrimadas, para desalojar a López Miras.





CS Y PSOE NIEGAN EL ACUERDO

El Grupo Parlamentario @CsRegionMurcia decidió unánimemente presentar la moción de censura ante la corrupción del PP. Estamos asistiendo a un ataque e intento de compra y corrupción de un PP más viejo que nunca. Ánimo y confianza en nuestro equipo. pic.twitter.com/NOSSDHQa4A — Ana Martínez Vidal (@AnaMartinezVid1) March 12, 2021

Las direcciones del PSOE y Ciudadanos aseguran que la moción de censura que han presentado en Murcia contra el presidente 'popular', Fernando López Miras, sigue adelante, y que es, según informan a Europa Press fuentes de ambas formaciones.Según los socialistas, el anuncio del PP responde a unaa los diputados regionales del partido de Inés Arrimadas para que rompan el acuerdo que firmaron con el PSOE y frustren la moción contra el PP.Así lo ha puesto también de manifiesto la propia candidata a la presidencia de Murcia de la moción de Ciudadanos y PSOE, Ana Martínez Vidal, quien en un mensaje en Twitter ha denunciado que están asistiendo "a un ataque e intento de compra y corrupción de un PP más viejo que nunca". "Animo y confianza en nuestro equipo", ha afirmado.El PP ha anunciado este viernes al mediodía que había llegado a un acuerdo con tres diputados de Ciudadanos en Murcia para que no salga adelante la moción de censura. Además, el presidente López Miras ha convocado a las 13.30 horas una rueda de prensa junto a la vicepresidenta del Gobierno autonómico,Por su parte, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha sido preguntada por este asunto en la rueda de prensa que ha ofrecido en Moncloa tras el Consejo de Ministros extraordinario de este viernes, pero no ha querido confirmar ni desmentir estas informaciones, al asegurar que no disponía de la información necesaria.