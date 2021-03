Iglesias confía en aprobar la nueva ley de vivienda en marzo

El vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha asegurado este miércoles en el Congreso que confía en poder aprobar este mismo mes de marzo la nueva ley de vivienda y que esta incluya la regulación del precio del alquiler, tal y como recoge el acuerdo de Gobierno español.



Así lo ha manifestado en la interpelación dirigida por la portavoz del PP en la Cámara Baja, Cuca Gamarra, a cuenta de si esta intervención en los precios será parte de la nueva norma, tal y como contemplan las directrices de la Agenda 2030 recientemente aprobadas por su Vicepresidencia.



Preguntado directamente por Gamarra en su intervención si esa regulación estará incluida, Iglesias ha respondido afirmativamente y, después en su réplica ha recordado que no solo forma parte de estas directrices, sino también del acuerdo de Gobierno y también del pacto para aprobar los Presupuestos de 2021 entre el PSOE y Unidas Podemos.





?? @PabloIglesias: "La ley de vivienda es enormemente urgente y se tiene que materializar pronto. Y le digo aquí que confío en que la podamos tener lista este mismo mes de marzo". pic.twitter.com/OXlNpyCbII — Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 (@VSocialGob) March 10, 2021

EL PP LE RECUERDA QUE ES EL PSOE QUIEN NIEGA LA REGULACION

CREE QUE EL GOBIERNO DEFIENDE LA OCUPACION ILEGAL

"¿POR QUE DEFIENDEN A LA PATRONAL? PORQUE ESTAN COMPRADOS"

RECHAZA QUE LA VIVIENDA SEA "ANTE TODO, UN BIEN DE MERCADO"

Iglesias también ha señalado que su Vicepresidencia es "coproponente" de esta ley, según este acuerdo, y ha defendido laen otros países, como Alemania, Francia, o Italia, pero también en Barcelona."Dicen que la regulación de los alquileres no sirve para bajar los precios. Es falso", ha señalado, asegurando que los precios cayeron más en zonas declaradas como 'tensionadas' y, por tanto con los precios intervenidos.También ha defendido quepues, ha subrayado, en el último año ha aumentado el número de contratos frente a la caída en zonas no reguladas. "Frente a sus mentiras al servicio de las patronales inmobiliarias, datos, datos, datos", ha subrayado el vicepresidente segundo.Todo ello tras una intervención en la que la portavoz parlamentaria de los 'populares' le ha recordado que, por mucho que los documentos pactados en el seno del Gobierno "con la firma de Sánchez" refrenden esa regulación, esta posibilidad la "", en referencia al PSOE.Para Gamarra, la intención de Iglesias y Unidas Podemos es "sembrar el caos y la inseguridad jurídica en el mercado de la vivienda" y "prenderle fuego" con sus declaraciones, para lo cual ha utilizado como paralelismo el cuento 'Algo muy grave va a suceder en este pueblo' de Gabriel García Márquez.Asimismo, ha acusado a los 'morados' de "aprovechar el dolor y sufrimiento" de la pandemia para vencer "la batalla cultural" sobre la vivienda, algo que considera "el ejercicio más indecente de política vivido en los últimos años", así como permitir y fomentar laEs más, ha dicho que 'okupar' es algo que hace el propio Iglesias, un "deporte que practica todos los días, ocupando competencias que son del PSOE", y ha afeado al Gobierno que no haya recurrido la Ley de vivienda aprobada por el Parlament de Catalunya pues considera que así "lo que está haciendo el Gobierno es defender la ocupación".Ante la cita de Iglesias del artículo de la Constitución del derecho a la vivienda digna y adecuada, un derecho que a su juicio no se cumple, Gamarra ha replicado con el derecho a la propiedad privada, según el cual "nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos salvo por causa justificada o interés social". A su lectura, además del aplauso de la bancada de su partido, Iglesias ha abierto los brazos y, afirmando con la cabeza, se ha unido al aplauso.El vicepresidente de Derechos Sociales ha criticado cómo el rechazo a la regulación de los alquileres se acompaña con peticiones de más oferta, cuando el 'boom' inmobiliario no rebajó los precios, y que ahora en el Estado concentray, desde 2015, una de cada tres viviendas registrada en España es de un banco o de un fondo de inversión.En su réplica, Iglesias por qué los 'populares' "repiten los argumentos de las patronales inmobiliarias" y "son tan explícitos y claros". "Hay un documento que ayuda a entender por qué", ha apostillado, y ha enumerado una docena de constructores y empresas inmobiliarias que figuran en los 'papeles de Bárcenas', como Luis del Rivero (Sacyr Vallehermoso) o Juan Miguel Villar Mir (OHL), que figuran en la lista como financiadores del PP."Ustedes, señoría, están todos comprados", ha espetado Iglesias, asegurando que con ese listado "se entiende perfectamente" cómoy defiende "que la solución es construir más viviendas en el país con más viviendas vacías de Europa". "Están al servicio de los grandes constructores, esos que les han financiado desde hace décadas", ha aseverado.No sólo contra el PP ha cargado Iglesias, que ha hecho lo mismo con los principales grupos mediáticos del país, como Mediaset, Atresmedia y Prisa, en cuyo capital figuran fondos de inversión o bancos como Blackrock, Fidelity o JP Morgan (en el caso de Mediaset), Banco Sabadell y JP Morgan (Atresmedia) o Amber Capital, HSBC, Santander o La Caixa (Prisa)."Si sony grandes constructores los que pagan sobresueldos de un partido, su sede y están en la estructura de propiedad de los grandes poderes mediáticos, digamos la puñetera verdad: Ustedes están comprados y los poderes mediáticos están comprados", ha dicho.En esta línea, ha asegurado que "desde el Gobierno y la Vicepresidencia Social" defenderán "los derechos de millones de familias que necesitan que, de una puñetera vez, haya en este país un Gobierno que entienda que la vivienda no es, ante todo, un bien de mercado sino un derecho".