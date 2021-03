El TSJM mantiene la prohibición del 8-M por el "riesgo para la salud"

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) mantiene la prohibición de las manifestaciones del 8-M acordadas por la Delegación del Gobierno, al rechazar tres de los recursos planteados contra esta medida, informó el tribunal. Durante su comparecencia ante el TSJM, la fiscal puso de manifiesto el "riesgo" que supone para la salud pública la celebración de este tipo de actos.

La Fiscalía de la Comunidad de Madrid había solicitado ayer al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que mantuviese la prohibición acordada por la Delegación del Gobierno. En su opinión, existe una "situación de conflicto" entre el derecho a la vida y a la salud frente al derecho de reunión, y en este sentido, manifestó que resulta "procedente" otorgar "prevalencia" a los primeros, "dado que el propio texto constitucional prevé la posibilidad de limitar el derecho de reunión cuando exista una puesta en peligro para las personas y bienes". Al cierre de esta edición, el TSJM se encontraba reunido para deliberar sobre cada uno de los ocho recursos presentados por el Movimiento Feminista de Madrid, la Comisión 8-M y los sindicatos UGT y CC.OO. Todos ellos piden revocar una prohibición que, según su parecer, vulnera su derecho de manifestación y supone un "ataque sin precedentes propio de otros tiempos" que solo "criminaliza a las mujeres". La decisión se conocerá en las próximas horas.

Mientras tanto, el asunto sigue calentando el ambiente político. Y lo hace con dos representantes del Ejecutivo español. Y de peso: Carmen Calvo y Yolanda Díaz. Así, la vicepresidenta primera del gabinete de Pedro Sánchez aseveró que la decisión de prohibir las manifestaciones del 8-M en Madrid tiene como objetivo "no agravar más" la situación sanitaria de la Comunidad, que tiene "las peores cifras de la pandemia". "No poner en riesgo ahora mismo la salud y las vidas es lo primero. No hay una dicotomía entre un Gobierno progresista y feminista que está volcado con el 8 de marzo y los derechos fundamentales de manifestación, lo que hay es una preocupación legítima de que en Madrid, con unas cifras pandémicas tan graves, no agravemos más la situación", explicó.

De hecho, incluso el propio jefe del Ejecutivo español escribió un mensaje en su cuenta de Twitter en el que subrayó que las mujeres son las que han soportado una mayor carga durante la pandemia, y lamentó también que las mujeres, por el mero hecho de serlo, sufran discriminaciones, violencias, más responsabilidades familiares y peor acceso al mercado laboral. "Este 8-M necesitamos más feminismo que nunca. Juntas y juntos", zanjó Sánchez.

Por su parte, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que abogó por la moderación, consideró que las mujeres deben cumplir con las recomendaciones sanitarias mañana, 8 de marzo, porque "las feministas debemos ser ejemplares y responsables", señaló. Díaz sostuvo que existen "muchísimas" formas de manifestarse, "creativas", a través de las que "todos, aliados y aliadas en la lucha de la igualdad", pueden reivindicar el Día Internacional de la Mujer. "Tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad, estamos en una pandemia y lo principal es la salud pública", concluyó.

"No se está trabajando"

La valoración es opuesta desde la oposición. El PP, por boca de Cuca Gamarra, su portavoz en el Congreso de los Diputados, señaló que desde el Ministerio de Igualdad "no se está trabajando por y para las mujeres, sino que se están poniendo más obstáculos y divisiones" al seguir con las luchas internas entre su actual titular, Irene Montero, y su antecesora y ahora vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, "por ver quién es más feminista". Gamarra invitó a la izquierda a que "abandone esas luchas", especialmente "cuando lo que está ocurriendo es que se dedican a discutir y no a hacer que las mujeres avancemos en los derechos y en la conquista de techos que todavía no hemos alcanzado", puntualizó. /

Sánchez se desdobla por el 8-M. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, presidirá hoy y mañana sendos actos del PSOE y del Ejecutivo con motivo de la conmemoración el 8 de marzo, ante el que asegura que se necesita "más feminismo que nunca". La previsión es que el acto de hoy tenga lugar en el Museo del Ferrocarril de Madrid, mientras que mañana sería en el Ministerio de Igualdad junto a la titular de este departamento, Irene Montero, de Unidas Podemos.

