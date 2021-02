Sexta noche de disturbios en Catalunya por Hasel

Barcelona ha vivido este domingo una noche más tranquila que las cinco precedentes, ya que la manifestación convocada en favor del rapero Pablo Hasel ha discurrido sin incidentes graves, excepto algunos enfrentamientos al acabar la protesta y actos vandálicoas aislados en el centro de la ciudad.



Según el balance que han hecho los Mossos d'Esquadra hacia las diez de la noche, han detenido a ocho personas, cinco por robo en una tienda de ropa y tres por desórdenes públicos, en un operativo en el que ha participado también la Guardia Urbana de Barcelona.





??22.45 h BALANÇ PROVISIONAL

8 persones detingudes a Barcelona, 5 per robatori amb força en una botiga de roba i 3 per desordres públics i atemptat als agents de l'autoritat. Hi ha 7 agents ferits lleus i 2 han estat traslladats a centres hospitalaris pic.twitter.com/tVmp8IDs1I